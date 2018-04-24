Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Beşiktaş, Medipol Başakşehir mağlubiyetinin ardından Aytemiz Alanyaspor, Göztepe, Teleset Mobilya Akhisarspor ve Evkur Yeni Malatyaspor'u sırasıyla yenerek hanesine 12 puan yazdırdı ve bu sezon üst üste 4 maç kazanarak bir ilki gerçekleştirdi.

Gelecek hafta Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray'ı yenerek şampiyonluk yolunda zirvenin yeni sahibi olmak isteyen siyah-beyazlılar şimdi derbiye odaklanmış durumda. Ligde 4'te 4 yaparak derbi öncesi 12 puan hedefini gerçekleştiren Beşiktaş'ın yeni hedefi; Galatasaray derbisinden mutlak galibiyetle ayrılmak. Ligde şampiyonun hemen hemen belli olabileceği bu kritik derbi öncesinde Beşiktaş'ta futbolcular, teknik heyet ve Şenol Güneş, Galatasaray galibiyeti için adeta kenetlendiler.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN DERBİ UYARISI: MAÇIN BİLİNCİNDE OLUN

Vodafone Park'ta Evkur Yeni Malatyaspor galibiyetinin ardından futbolcularını derbiye hazırlayan Şenol Güneş, galibiyet planlarını şimdiden yapmaya başladı. Türk Telekom'da oynanacak kritik derbi öncesi tecrübeli hoca siyah-beyazlı yıldızlardan, Galatasaray'ın ileri hucüm hattına dikkat çekerek basit hatalar yapmamalarını istedi.

Şenol Güneş'in futbolculara, "Ligde üst üste 4 maç galibiyet alarak bir seri yakaladık. Önümüzde çok kritik bir derbi var. Yenersek şampiyonluk için çok büyük bir avantaj yakalayacağız. Hepinizden bunun bilincinde olmasını ve elinizden geleni yaparak sahadan güzel sonuçla ayrılmanızı istiyorum." dediği belirtildi.

Kaynak: haberinburada