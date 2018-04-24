GALATASARAY DERBİSİ ÖNCESİ FUTBOLCULARI AÇIK AÇIK UYARDI
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray derbisi öncesinde futbolcuları uyardı: Maçın bilincinde olmanızı ve sahadan güzel sonuçla ayrılmanızı istiyorum.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Beşiktaş, Medipol Başakşehir mağlubiyetinin ardından Aytemiz Alanyaspor, Göztepe, Teleset Mobilya Akhisarspor ve Evkur Yeni Malatyaspor'u sırasıyla yenerek hanesine 12 puan yazdırdı ve bu sezon üst üste 4 maç kazanarak bir ilki gerçekleştirdi.
Gelecek hafta Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray'ı yenerek şampiyonluk yolunda zirvenin yeni sahibi olmak isteyen siyah-beyazlılar şimdi derbiye odaklanmış durumda. Ligde 4'te 4 yaparak derbi öncesi 12 puan hedefini gerçekleştiren Beşiktaş'ın yeni hedefi; Galatasaray derbisinden mutlak galibiyetle ayrılmak. Ligde şampiyonun hemen hemen belli olabileceği bu kritik derbi öncesinde Beşiktaş'ta futbolcular, teknik heyet ve Şenol Güneş, Galatasaray galibiyeti için adeta kenetlendiler.
ŞENOL GÜNEŞ'TEN DERBİ UYARISI: MAÇIN BİLİNCİNDE OLUN
Vodafone Park'ta Evkur Yeni Malatyaspor galibiyetinin ardından futbolcularını derbiye hazırlayan Şenol Güneş, galibiyet planlarını şimdiden yapmaya başladı. Türk Telekom'da oynanacak kritik derbi öncesi tecrübeli hoca siyah-beyazlı yıldızlardan, Galatasaray'ın ileri hucüm hattına dikkat çekerek basit hatalar yapmamalarını istedi.
Şenol Güneş'in futbolculara, "Ligde üst üste 4 maç galibiyet alarak bir seri yakaladık. Önümüzde çok kritik bir derbi var. Yenersek şampiyonluk için çok büyük bir avantaj yakalayacağız. Hepinizden bunun bilincinde olmasını ve elinizden geleni yaparak sahadan güzel sonuçla ayrılmanızı istiyorum." dediği belirtildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Son Dakika! Erdoğan: Seçim Startını İzmir'den Vereceğiz
- Osmanlı'yı Eleştiren Kılıçdaroğlu'na Hükümetten Sert Tepki!
- Bürokratların Gözü Kulağı Telefonda! Saat 17:00'ye Kadar Gelmezse İstifa Etmekten Vazgeçecekler
- Uber Şoförü Engelli Türk, İngiltere'de Gündem Oldu
- Ünlü Anketçiden Olası Erdoğan-Gül Yarışına Çarpıcı Analiz
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Trump'ın Dışişleri Bakanı Olarak Görmek İstediği Pompeo İlk Oylamayı Kıl Payı Kazandı
- Bae Askeri Kampında Çıkan Çatışmada 6 Asker Öldü
- Irak'ta Kadın Adayın Afişini Öpen Gence 82 Bin Dolar Para Cezası
- Çocukları İle Bahçede Oynarken Et Yiyen Bakteri Kapan Adamın Parmakları Kesildi
- 15 Günde İkinci Maratonunu Koşan İngiliz Aşçı Londra Maratonu'nda Yere Yığılıp Öldü
Bu Haberle İlgili Yorumlar