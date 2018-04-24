Son Dakika! Erdoğan: Seçim Startını İzmir'den Vereceğiz
Türk Sporcu En Uzun Süre Soğuk Denizde Yaşama Rekorunu Kırdı, Rekorlar Kitabı'na Adını Yazdırdı
Galatasaray Derbisi Öncesi Futbolcuları Açık Açık Uyardı
Rusya'dan 5 Türk Firmasına Daha Domates İzni
Osmanlı'yı Eleştiren Kılıçdaroğlu'na Hükümetten Sert Tepki!
Bürokratların Gözü Kulağı Telefonda! Saat 17:00'ye Kadar Gelmezse İstifa Etmekten Vazgeçecekler
Uber Şoförü Engelli Türk, İngiltere'de Gündem Oldu
Ankara'da Kritik Görüşme! Karamollaoğlu, Akşener'le Bir Araya Geldi
İş İmkanını Duyan Koştu! Kuyruğun Ucu Bucağı Görünmüyor
Altın Düşüşe Geçti
Ünlü Anketçiden Olası Erdoğan-Gül Yarışına Çarpıcı Analiz
Karaoke Barda Korkunç Yangın: 18 Ölü, 5 Yaralı
Sarkisyan İstifa Etti, Sokağa Dökülen Halk Dans Ederek Kutladı
Şırnak'tan Acı Haber: 1 Mehmetçik Şehit Düştü
Aykut Kocaman, Isla'yı Gözden Çıkardı
Trump'ın Dışişleri Bakanı Olarak Görmek İstediği Pompeo İlk Oylamayı Kıl Payı Kazandı
Adıyaman Beşik Gibi! Bu Sabah Bir Kez Daha Sallandı
İstanbul'lular Yolda Kaldı! Haliç'teki Kaza Trafiği Kilitledi
Çiftlik Bank'ın Yazılımcısı Konuştu: Tosun Arjantin'de De Aynı Sistemi Kuracakmış
Chp'li Vekil Meclis Başkanı'nın Elini Sıkmadı, Twitter Paylaşımıyla Rezil Oldu

Galatasaray derbisi öncesi futbolcuları açık açık uyardı

GALATASARAY DERBİSİ ÖNCESİ FUTBOLCULARI AÇIK AÇIK UYARDI

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray derbisi öncesinde futbolcuları uyardı: Maçın bilincinde olmanızı ve sahadan güzel sonuçla ayrılmanızı istiyorum.

Tarih : 24 Nisan 2018, 12:30
Puan Ver : Galatasaray Derbisi Öncesi Futbolcuları Açık Açık Uyardı(10/10)6

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Beşiktaş, Medipol Başakşehir mağlubiyetinin ardından Aytemiz Alanyaspor, Göztepe, Teleset Mobilya Akhisarspor ve Evkur Yeni Malatyaspor'u sırasıyla yenerek hanesine 12 puan yazdırdı ve bu sezon üst üste 4 maç kazanarak bir ilki gerçekleştirdi.

Gelecek hafta Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray'ı yenerek şampiyonluk yolunda zirvenin yeni sahibi olmak isteyen siyah-beyazlılar şimdi derbiye odaklanmış durumda. Ligde 4'te 4 yaparak derbi öncesi 12 puan hedefini gerçekleştiren Beşiktaş'ın yeni hedefi; Galatasaray derbisinden mutlak galibiyetle ayrılmak. Ligde şampiyonun hemen hemen belli olabileceği bu kritik derbi öncesinde Beşiktaş'ta futbolcular, teknik heyet ve Şenol Güneş, Galatasaray galibiyeti için adeta kenetlendiler.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN DERBİ UYARISI: MAÇIN BİLİNCİNDE OLUN

Vodafone Park'ta Evkur Yeni Malatyaspor galibiyetinin ardından futbolcularını derbiye hazırlayan Şenol Güneş, galibiyet planlarını şimdiden yapmaya başladı. Türk Telekom'da oynanacak kritik derbi öncesi tecrübeli hoca siyah-beyazlı yıldızlardan, Galatasaray'ın ileri hucüm hattına dikkat çekerek basit hatalar yapmamalarını istedi.

Şenol Güneş'in futbolculara, "Ligde üst üste 4 maç galibiyet alarak bir seri yakaladık. Önümüzde çok kritik bir derbi var. Yenersek şampiyonluk için çok büyük bir avantaj yakalayacağız. Hepinizden bunun bilincinde olmasını ve elinizden geleni yaparak sahadan güzel sonuçla ayrılmanızı istiyorum." dediği belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Galatasaray  Derbisi  Öncesi  Futbolcuları  Açık  Açık  Uyardı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER