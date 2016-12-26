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galatasaray devre arasına mutlu giriyor

GALATASARAY DEVRE ARASINA MUTLU GİRİYOR

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de inişli çıkışlı bir grafik sergilediği 16 haftalık periyodu, son 5 maçında yenilgi görmeden tamamladı.

Tarih : 26 Aralık 2016, 12:19
Puan Ver : Galatasaray Devre Arasına Mutlu Giriyor(9/10)7


Spor Toto Süper Lig'e verilen ara öncesi 16. haftadaki son maçında Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden ve müsabakadan 5-1 gibi farklı bir skorla galip ayrılan Galatasaray'ın yüzü gülüyor.



Sarı-kırmızılı ekip, lige iyi bir başlangıç yapmasına karşın, ardından sıkıntılı bir sürece girerken, son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla toparlayarak ligin ikinci bölümü öncesi şampiyonluk için taraftarlarını yeniden ümitlendirdi.



Ligin 11. haftasında lider Medipol Başakşehir'in 9 puan gerisine düşen Galatasaray, 16. hafta sonunda bu farkı 3'e indirmeyi başardı.

İlk 7 haftada yenilgi yüzü görmedi



Galatasaray, Süper Lig'in ilk 7 haftasındaki maçlarında rakiplerine boyun eğmeyerek başarılı bir performans ortaya koydu.



Sezona Kardemir Karabükspor (1-0) galibiyetiyle başlayan sarı-kırmızılılar, ilk 7 maçında 5 galibiyet ve 2 beraberlikle 17 puan topladı.



İkinci haftada averajla Medipol Başakşehir'in önünde liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, bir daha zirvede yer alamazken, 7. hafta sonunda ise 17 puanla Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Galatasaray

Dört haftalık kabus



Galatasaray, ligin 8 ve 11. haftaları arasında adeta kabus yaşadı.



Bu 4 haftalık süreçte Trabzonspor (0-1), Medipol Başakşehir (1-2) ve Fenerbahçe (0-2) karşılaşmalarını kaybeden sarı-kırmızılılar, yalnızca deplasmanda Adanaspor'u (1-0) yenebildi.



Teknik direktör Jan Olde Riekerink'in ifadesiyle, bu dönemde dibe vuran ve 9 puan kaybeden Galatasaray, 11. hafta sonunda lider Medipol Başakşehir'in (29 puan), 9 puan gerisine düşerek, şampiyonluk yarışında büyük yara aldı.

Son 5 maçında çıkışa geçti



Galatasaray, yaşanılan kriz döneminin ardından 12. hafta itibarıyla çıkışa geçerek, kötü günleri geride bırakıp, şampiyonluk yarışının favorilerinden olduğunu yeniden ispatladı.



Fenerbahçe yenilgisinin ardından toparlanmayı başaran sarı-kırmızılılar, son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.



Teknik direktör Riekerink'in son 5 maçta 13 puan hesabı tutarken, lige verilen ara öncesi lider Medipol Başakşehir ile arasındaki puan farkı da 3'e düşmüş oldu. İlk 16 haftalık bölümde 33 puan toplayan Galatasaray, 36 puanlı lider Medipol Başakşehir ve 35 puanlı Beşiktaş'ın ardından 3. sırada yer aldı.

Savunma alarm veriyor



Sarı-kırmızılı ekibin 16 haftalık periyotta en fazla aksayan bölümü, savunma oldu.



Takım savunmasında sıkıntı yaşayan Galatasaray, 16 maçından yalnızca 4'ünde kalesinde gol görmedi.



Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın başarılı performansına rağmen Galatasaray, son 7 maçında da gol yemekten kurtulamadı.



 



kaynak:AA








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