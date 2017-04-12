Galatasaray'ın aylık olağan Nisan ayı Divan Kurulu toplantısının verilen bir önerge ile gizli yapılması ve basın mensuplarının salon dışına çıkarılması ile sonuçlandı.



Divan Başkanı İrfan Aktar, oturumun basına kapalı yapılmasını ve üye olmayan kişilerin dışarı çıkarılmasını oyladı ve oturumun kapalı yapılması oy çokluğuyla karar alındı. Bu karara itiraz eden üyeler ise Divan Başkanı İrfan Aktar tarafından sert bir üslupla uyarıldı.







kaynak:sabah