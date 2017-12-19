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Galatasaray, Emrah Bayraktar'a emanet

GALATASARAY, EMRAH BAYRAKTAR'A EMANET

Galatasaray'da Igor Tudor'la yolların ayrılmasının ardından takımın başında Altyapı Koordinatörü Emrah Bayraktar görev yapacak.

Tarih : 19 Aralık 2017, 14:00
Puan Ver : Galatasaray, Emrah Bayraktar'a Emanet(6/10)2

Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor ile yolların ayrılmasının ardından yarınki idmana takımın başında Altyapı Koordinatörü Emrah Bayraktar çıkacak. Emrah Bayraktar'ın, Süper Ligin 17. haftasında oynanacak Göztepe maçında da takımın başında çıkması bekleniyor.

TUDOR BUGÜN VEDA EDECEK

Öte yandan Hırvat çalıştırıcı, bugün saat 18.00'de yapılacak antrenman öncesi futbolcularla vedalaşacak ve tesisleri terk edecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Galatasaray  Emrah  Bayraktar  A  Emanet    haber

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