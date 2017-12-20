İstanbul Ticaret Odası Başkanı Öztürk Oran Oldu
Galatasaray Eski Başkanı Ünal Aysal: Aday Olmayacağım
Silvan Projesi, 300 Bin Kişiye İstihdam Sağlayacak
Galatasaray Eski Başkanı Polat, Adaylık Kararını Verdi
Yılbaşı Tatili Turizm Sektörünü Hareketlendirdi
Bankalar 3 Ay İçinde 2 Milyarlık Alacağını Sattı
Kadıköy'ün Önde Gelen Mahallelerinde Konut Fiyatları Düştü
Litecoin'in Kurucusu Bütün Litecoin'lerini Sattı
Portekiz Basını: Beşiktaş, Ara Transferde Benficalı Rafa Silva'yı Transfer Edecek
Efsane Futbolcu, Benden Bu Kadar Dedi
Fetö'cü Enes Kanter, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaret Ettiği İçin Yargılanacak
Akaryakıt İstasyonlarında Mesafe Kısıtlaması İstihdama Engel Oluyor
Dursun Özbek: Devre Arasına Kadar Takımın Başına Biri Gelecek
Çavuşoğlu: İran Ve Azerbaycan'dan Doğal Gaz Ve Petrol İthalatını Artıracağız
Yeni Kimliklerin Dağıtımı 2017'de Bitecek Söylentisi, Vatandaşları Panikletti! Nüfus'a Koştular
Kadıköy'deki Kurbağalıdere Köprüsü Yenileniyor
Eski Galatasaraylı Amrabat'ın Rakibe Yumruğu Ortalığı Karıştırdı
Köy Evleri Sit Alanı İlan Edilince Halk Göç Etmek Zorunda Kaldı
Kanal İstanbul Projesinden 1,7 Milyar Metreküp Toprak Çıkarılacak
Mintay Tekstil 2016'dan Beri İflas Erteleme Bekliyor

Galatasaray eski başkanı Polat, adaylık kararını verdi

GALATASARAY ESKİ BAŞKANI POLAT, ADAYLIK KARARINI VERDİ

Galatasaray'ın eski başkanlarından Adnan Polat, yapılacak olağanüstü genel kurulda kesinlikle aday olmayacağını söyledi.

Tarih : 20 Aralık 2017, 19:00
Puan Ver : Galatasaray Eski Başkanı Polat, Adaylık Kararını Verdi(9/10)5

Adnan Polat yaptığı açıklamada kesinlikle aday olmayacağını söyledi.

Polat, "İşim başımdan aşkın. Uzaktan takip ediyorum. Ne adayım ne de birini destekliyorum" dedi. Polat, olağanüstü seçimle ilgili olarak ise "Bir süreç başlattılar ve o devam ediyor" yorumunu yaptı.

"2021'DE GALATASARAY'IN ELİNDE BİR ŞEY KALMAYACAK"

Galatasaray Kulübü eski Başkanı Adnan Polat, Galatasaraylılar Platformu toplantısında, "Bu gidişle 2021 yılında ancak şunu göreceğiz, Galatasaray'ın elinde gayrimenkul olarak bir şey kalmayacak. Gelirleri sadece stat, yayın ve sponsorluklardan ibaret olacak. Bu da yıllık 80-120 milyon dolar arasında olabilecek.

"BENİM GÖNDERDİĞİM ADAMLAR, 50 BİN TL MAAŞ ALIYOR"

Benim yeteneksizlikten, beceriksizlikten, usulsüzlükten işine son verdiğim adamlara şimdi 20-50 bin lira maaşlar ödeniyor. Galatasaray'da iç barış olmadan, herkese eşit mesafede duran bir tüzük yapılmadan ve Galatasaray'da hırsızlıklar masaya konmadan Galatasaray'ın iyileşeceğine ben inanmıyorum" açıklamasında bulunmuştu.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Galatasaray  Eski  Başkanı  Polat  Adaylık  Kararını  Verdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER