Adnan Polat yaptığı açıklamada kesinlikle aday olmayacağını söyledi.

Polat, "İşim başımdan aşkın. Uzaktan takip ediyorum. Ne adayım ne de birini destekliyorum" dedi. Polat, olağanüstü seçimle ilgili olarak ise "Bir süreç başlattılar ve o devam ediyor" yorumunu yaptı.

"2021'DE GALATASARAY'IN ELİNDE BİR ŞEY KALMAYACAK"

Galatasaray Kulübü eski Başkanı Adnan Polat, Galatasaraylılar Platformu toplantısında, "Bu gidişle 2021 yılında ancak şunu göreceğiz, Galatasaray'ın elinde gayrimenkul olarak bir şey kalmayacak. Gelirleri sadece stat, yayın ve sponsorluklardan ibaret olacak. Bu da yıllık 80-120 milyon dolar arasında olabilecek.

"BENİM GÖNDERDİĞİM ADAMLAR, 50 BİN TL MAAŞ ALIYOR"

Benim yeteneksizlikten, beceriksizlikten, usulsüzlükten işine son verdiğim adamlara şimdi 20-50 bin lira maaşlar ödeniyor. Galatasaray'da iç barış olmadan, herkese eşit mesafede duran bir tüzük yapılmadan ve Galatasaray'da hırsızlıklar masaya konmadan Galatasaray'ın iyileşeceğine ben inanmıyorum" açıklamasında bulunmuştu.

Kaynak: haberinburada