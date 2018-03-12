Galatasaray, Spor Toto Süper Ligde 17 Mart Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın son antrenmanını sarı-kırmızılı taraftarların önünde Türk Telekom Stadı'nda yapacak.

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, derbi öncesindeki son idmanın 16 Mart Cuma günü Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da taraftarlara açık gerçekleştirileceği bildirildi.

Açıklamada, 13-16 Mart tarihlerinde İstanbul'daki GS Store mağazalarından en az 19 lira 5 kuruşluk alışveriş yapan taraftarların antrenmanı tribünden takip edebileceği belirtildi.

STAT TURU BİLETİ ALANLAR DA ANTRENMANI İZLEYEBİLECEK

Yine aynı tarihlerde Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı gişesinden Galatasaray Stadyum Müzesi ve Stat Turu bileti alan taraftarların da antrenmanı izleyebileceği aktarıldı.

Kombine sahibi Galatasaray taraftarının da antrenmanı takip etme hakkına sahip olacağı kaydedildi.

Kaynak: haberinburada