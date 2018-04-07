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Galatasaray, Gary Rodrigues'in Boşluğunu Amr Warda İle Dolduracak
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Galatasaray, Gary Rodrigues'in boşluğunu Amr Warda ile Dolduracak

GALATASARAY, GARY RODRİGUES'İN BOŞLUĞUNU AMR WARDA İLE DOLDURACAK

Galatasaray, Gary Rodrigues'in sezon sonunda takımdan ayrılma olasılığının yüksek olması nedeniyle gözünü PAOK'ta forma giyen Amr Warda'ya dikti.

Tarih : 07 Nisan 2018, 10:20
Puan Ver : Galatasaray, Gary Rodrigues'in Boşluğunu Amr Warda İle Dolduracak(10/10)6

Bir kulağı FFP sorgusuna girdiği UEFA'dan gelecek haberde olan Galatasaray, bir yandan da futbolcu arayışlarına devam ediyor.

Geçen sezon Bruma'nın gösterdiği çıkış sonrası satılma olasılığını yüksek gören menajerler, sarı-kırmızılılara Garry Rodrigues'i önermiş, Cenk Ergün de transferi hemen bitirmişti.

Şimdi de Rodrigues'in performansını yakından takip eden ve satılma olasılığını gören menajerler, Amr Warda ismini gündeme getirdi.

25 MAÇTA 11 GOL, 5 ASİST

Rodrigues gibi PAOK'un oyuncusu olan Warda yine onun gibi sağ ayağını kullanıp sol açıkta oynamayı seviyor.

Yunanistan'da bu sezonu Atromitos takımında kiralık geçiren 24 yaşındaki Mısırlı kanat oyuncusu, 25 maçta 11 gol-5 asistlik istatistiğe imza attı. Galatasaray'ın sezon sonuna kadar Warda'yı takip edeceği öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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