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Galatasaray, genç yıldıza imza attırdı

GALATASARAY, GENÇ YILDIZA İMZA ATTIRDI

Galatasaray, 21 yaş altı takımında forma giyen Kıbrıslı Ahmet Sivri ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Tarih : 26 Aralık 2017, 02:40
Puan Ver : Galatasaray, Genç Yıldıza İmza Attırdı(7/10)3

Galatasaray, 19 yaşındaki golcüsü Ahmet Sivri ile profesyonel sözleşme imzaladı. Ahmet Sivri geçtiğimiz günlerde A Takım ile yapılan idmanda takım ile birlikte çalışmıştı. U21 takımı ile bu sezon dikkatleri üzerine geçen genç golcü şimdiye kadar attığı 13 golle dikkatleri üzerine çekmişti.

SON VURUŞLARI ETKİLİ

Sezon başında Kıbrıs'tan transfer edilen Ahmet Sivri etkili son vuruşları ile ön plana çıktı. Ahmet Sivri, Emrah Bayraktar'ın Galatasaray alt yapı sorumlusu olmasıyla Sinan Vardar tarafından önerilmişti.

Ahmet Sivri, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"6 aydır formasını gururla temsil ettiğim GALATASARAY ile 2.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladım.Bu süreçte üzerimde emeği geçen başta aileme,dostlarıma,akademi hocalarına ve desteklerini her daim hissettiğim Hasan Ecer ve Tekin birinci abime sonsuz teşekkürlerimi sunarım.Bana güvenen,inanan hiç kimseyi hayal kırıklığına uğratmayacağım,bu daha başlangıç. ASLOLAN DAİMA GALATASARAY'dır."


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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