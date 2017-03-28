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galatasaray genel kurulu hakkında suç duyurusu

GALATASARAY GENEL KURULU HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Galatasaray Genel Kurulu'nun, FETÖ'cü Hakan Şükür ve Arif Erdem ile ilgili aldığı skandal kararın yankıları sürüyor.

Tarih : 28 Mart 2017, 09:03
Puan Ver : Galatasaray Genel Kurulu Hakkında Suç Duyurusu(5/10)4


Galatasaray Genel Kurulu'nun, FETÖ'cü Hakan Şükür ve Arif Erdem ile ilgili aldığı skandal kararın yankıları sürüyor. Toplumsal Adalet ve Yardımlaşma Derneği (TAY-DER) Başkanı Muhammed Gömük, Galatasaray üyeleri hakkında, 'Terör örgütüne yardım etmek', 'Terör örgütü propagandası yapmak', 'Suçu ve suçluyu övmek' suçlamasıyla İzmir Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.



Gömük, "Galatasaray Genel Kurulu'nda bu iki isim hakkında ihraç edilmeme kararı çıktı. Sonra düzelttiler, 'Bu konu üye aidatı ödemediklerinden çıktı' dediler. Bu kararı veren Galatasaray üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunduk. Bir grup taraftar da şerefli İzmir Marşı'mızı sanki terör örgütüne bağdaştırarak Atatürk'ün kemiklerini sızlattılar" dedi.



 



kaynak:sabah








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