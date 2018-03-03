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GALATASARAY GOL OLDU YAĞDI! KARABÜK'TE TARİHİ SKOR


Galatasaray gol oldu yağdı! Karabük'te tarihi skor
Tarih : 03 Mart 2018, 21:20
Puan Ver : Galatasaray Gol Oldu Yağdı! Karabük'te Tarihi Skor(6/10)2

Süper Ligde Galatasaray deplasmanda Kardemi Karabükspor ile karşılaştı.

GALATASARAY İLK ATAĞINDA GOLÜ BULDU

Karşılaşmanın 4. dakikasında golü buldu. Sol kanattan Rodrigues'in yaptığı ortayı Feghouli indirdi, Galatasaray'ın golcüsü Gomis yakın mesafede dokundu ve topu ağlara gönderdi.

ÖZGÜR YILMAZ KENDİ KALESİNE ATTI

Galatasaray 15. dakikada farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan gelişen sarı-kırmızılıların atağında Nagatomo'nun yaptığı ortaya Özgür Yılmaz ters bir kafa vuruşu yaptı ve meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi.

GOMIS YENİ SAHNEDE

Yine sol kanattan yapılan ortada Gomis ceza sahası içinde topla buluştu. Rakibinden sıyrılan golcü futbolcu sert bir vuruşla takımını Karabükspor karşısında 3-0 öne geçirdi.

GOMİS HAT-TİRCK YAPTI

Karşılaşmanın 24. dakikasında ceza sahası içine atılan topu Feghouli Gomis'e indirdi. Golcü futbolcu düzgün bir vuruşla takımını 4-0 öne geçirdi.

GOMIS DURDURULAMIYOR

33. dakikada orta alandan Feghouli'nin dokunuşuyla bir anda savunma arkasına sarkan Gomis, hızla içeriye kat etti ve karşı karşıya pozisyonda kalecinin sağından topu ağlara yolladı.

İLK YARININ SKORUNU GARY RODRIGUES BELİRLEDİ

Mariano'nun sağ taç çizgisinden yaptığı ortaya arka direkte iyi yükselen Garry Rodrigues kafayı vurdu, yerden seken topu Çağlar çıkaramadı.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmayınca Galatasaray soyunma odasına 6-0 önde gitti.

SİNAN GÜMÜŞ FARKI 7'YE ÇIKARDI

Karşılaşmanın 63. dakikasında Mariano'nun derinlemesine pasıyla sağ kanattan ceza alanına sokulan Sinan Gümüş'ün çaprazdan vuruşunda savunmaya da çarpan top yedinci kez Karabükspor ağlarına gitti: 0-7.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray sahadan 7-0 önde gitti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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