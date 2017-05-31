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galatasaray gomis'i alıyor çünkü...

GALATASARAY GOMİS'İ ALIYOR ÇÜNKÜ...

Balotelli disiplinsiz, Negredo felsefeye ters, Martinez sakat

Tarih : 31 Mayıs 2017, 09:29
Puan Ver : Galatasaray Gomis'i Alıyor Çünkü...(6/10)7


Pandev ve Sigthorsson gibi son dakika transferlerinden canı yanan Galatasaray, ilk takviyesini forvete yapmak istiyor. Kapsamlı bir liste hazırlandı.



Teknik direktör Tudor, masaya gelen isimlerden Balotelli'yi disiplinsiz, Negredo'yu oyun felsefesine uymadığı için istemedi. Jackson Martinez transferini sakatlık geçmişi nedeniyle Başkan Dursun Özbek veto etti. 3 isim gündemden çıkınca, Bafetimbi Gomis'e ağırlık verildi ve Sportif Direktör Cenk Ergün düğmeye bastı.

 



 



kaynak:sabah








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