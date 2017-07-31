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Galatasaray, Hazırlık Maçında Akhisar Belediyespor'la 1-1 Berabere Kaldı
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Galatasaray, Hazırlık Maçında Akhisar Belediyespor'la 1-1 Berabere Kaldı

GALATASARAY, HAZIRLIK MAÇINDA AKHİSAR BELEDİYESPOR'LA 1-1 BERABERE KALDI

Galatasaray, Avusturya kampındaki hazırlık maçında Akhisar Belediyespor'la 1-1 berabere kaldı. Sarı-Kırmızılıların tek golü 19. dakikada Garry Rodrigues'in ayağından geldi.

Tarih : 31 Temmuz 2017, 22:10
Puan Ver : Galatasaray, Hazırlık Maçında Akhisar Belediyespor'la 1-1 Berabere Kaldı(5/10)1

Galatasaray, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Müsabaka 1-1 beraberlikle sona erdi.

CİMBOM'UN GOLÜ RODRİGUES'TEN

Galatasaray'ın golünü 19. dakikada Garry Rodrigues kaydetti. Belhanda'nın pasında topla buluşan Rodrigues, kaleci Lukas Milan'ın üzerinden topu ağlara gönderdi.

Akhisar'ın golü ise 46'da Soner Aydoğdu'dan geldi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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