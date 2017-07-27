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GALATASARAY, HAZIRLIK MAÇINDA ESKİŞEHİRSPOR'U 2-1 YENDİ


Galatasaray, Hazırlık Maçında Eskişehirspor'u 2-1 Yendi
Tarih : 27 Temmuz 2017, 22:50
Puan Ver : Galatasaray, Hazırlık Maçında Eskişehirspor'u 2-1 Yendi(7/10)3

Galatasaray ile Eskişehirspor, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndan oynanan maçı Galatasaray, 2-1'lik skorla kazandı.

TRANSFERLER GALİBİYETE TAŞIDI

Eskişehirspor, 45. dakikada Bruno Mezenga'nın golüyle öne geçti. Galatasaray, 57. dakikada Maicon Roque ve 58. dakikada Younes Belhanda'nın golleriyle kazandı.

Mücadele basına ve seyirciye kapalı olarak oynandı.

Galatasaray, bir sonraki hazırlık maçında 31 Temmuz'da Akhisar ile ardından 5 Ağustos'ta Hertha Berlin ile karşılaşacak.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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