GALATASARAY, HAZIRLIK MAÇINDA HERTHA BERLİN'E 2-1 YENİLDİ
Avusturya'da yeni sezona hazırlanan Galatasaray, Alman ekibi Hertha Berlin ile Franz Fekete Stadyumu'nda oynadığı hazırlık maçında 2-1 mağlup oldu.
YENİ TRANSFERLER 11'DE ÇIKTI
Galatasaray, sahaya Muslera, Mariano, Maicon, Ahmet Çalık, Linnes, Tolga, Selçuk, Rodrigues, Belhanda, Recep ve Gomis 11'iyle başladı. Karşılaşmanın karşılaşmanın 3. dakikasında Marvin Plattenhardt'ın köşe atışında Karim Rekik'in kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı ve Alman ekibini 1-0 öne geçirdi. 21. dakikada Gomis'in ara pasında Rodrigues'in ceza sahası içinden şutu üst direkten geri geldi. İlk yarı bu skorla sona erdi.
TEK GOL EREN'DEN
60. dakikada Rodrigues - Belhanda paslaşması sonrası Eren Derdiyok kaleye sırtı dönük pozisyonda yaptığı vuruşla eşitliği sağladı: (1-1) 74. dakikada Esswein'ın soldan ortasında Ibisevic'in vuruşu ağlara gidince Galatasaray sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.
Kaynak: haberinburada
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