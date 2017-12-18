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Galatasaray, Hikmet Karaman'la Görüşecek

GALATASARAY, HİKMET KARAMAN'LA GÖRÜŞECEK

Galatasaray, Igor Tudor'un ayrılığı sonrasında Hikmet Karaman'ı görüşmek için İstanbul'a çağırdı.

Tarih : 18 Aralık 2017, 17:20
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Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'un geleceği belli oldu. Sarı Kırmızılı yönetim, Tudor ile yollarını ayırma kararı aldı. Yeni hoca arayışları için düğmeye basan yönetim, en son Çaykur Rizespor'da görev alan Hikmet Karaman için düğmeye bastı.

Karaman'ın İstanbul'a davet edildiği öğrenildi. Tecrübeli hocanın uçak bileti ortaya çıkarken yönetimde bazı isimlerin Hikmet Karaman isminde uzlaşma sağladığı belirtildi.

Kaynak: Ajansspor

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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