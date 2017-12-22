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Galatasaray Hisseleri Terim'le Yüzde 7,5 Yükseldi

GALATASARAY HİSSELERİ TERİM'LE YÜZDE 7,5 YÜKSELDİ

Galatasaray'ın Borsa İstanbul'da işlem gören hisseleri, teknik direktör olarak Fatih Terim ile görüşmelerin başlandığı haberinin ardından güne yüzde 7,5 yükselişle başladı.

Tarih : 22 Aralık 2017, 15:20
Puan Ver : Galatasaray Hisseleri Terim'le Yüzde 7,5 Yükseldi(5/10)1

Galatasaray Sportif AŞ'nin dün gece Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Şirketimiz Futbol A Takımı Teknik Direktörlüğü görevi için Fatih Terim'le görüşmelere başlanmıştır." ifadesine yer verildi. Bu açıklamanın ardından Galatasaray'ın hisseleri güne yüzde 7,5 artışla başladı.

SPOR ŞİRKETLERİ DALGALI SEYİR İZLİYOR

Galatasaray Sportif AŞ'nin hisseleri bu açıklamanın ardından güne yüzde 7,52 yükselişle başladı ve saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 5,4 artışla 6,44 lira seviyesinde dengelendi.

Borsa İstanbul'da işlem gören diğer spor şirketlerinin ise karışık bir seyir izlediği görülüyor. Şu dakikalarda Beşiktaş Futbol Yatırımları AŞ hisseleri yüzde 0,73 değer kazancıyla 4,16 liradan, Fenerbahçe Futbol AŞ hisseleri yüzde 0,34 primle 34,95 liradan, Trabzon sportif AŞ hisseleri de yüzde 0,4 azalışla 2,34 liradan işlem görüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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