GALATASARAY IGOR TUDOR'LA BÜYÜK MAÇ KAZANAMIYOR
Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Beşiktaş'a mağlup olmasıyla Fenerbahçe, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile oynadıkları 8. maçtan da galibiyet alamadı.
Galatasaray, Süper Ligin 14. haftasında Vodafone Park'ta Beşiktaş'a 3-0 mağlup oldu. Teknik Direktör Igor Tudor açısından da büyük önem taşıyan derbiden alınan mağlubiyetle, Hırvat çalıştırıcının büyük takımlara karşı galip gelememe serisine devam etti.
BÜYÜK TAKIMLARA KARŞI 7. MAĞLUBİYETİ
Bu müsabaka öncesinde Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile ligde toplam 7 kez mücadele eden Tudor, 6 kez mağlup olurken, 1 beraberlik almıştı. Bu yenilgi ile Igor Tudor, bu takımlara karşı 7. mağlubiyetini aldı.
Tudor, Galatasaray'ın başında Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir karşı oynadığı maçların sonuçları şöyle:
2016-2017
Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1Trabzonspor: 2 - Galatasaray: 0Medipol Başakşehir: 4 - Galatasaray: 0Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1
2017-2018
Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0Trabzonspor: 2 - Galatasaray: 1Medipol Başakşehir: 5 - Galatasaray: 1
Kaynak: haberinburada
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