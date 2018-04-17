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Galatasaray ile Başakşehir PFDK'ya sevk edildi

GALATASARAY İLE BAŞAKŞEHİR PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Galatasaray ve Medipol Başakşehir, yaşanan saha olayları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi.

Tarih : 17 Nisan 2018, 18:30
Puan Ver : Galatasaray İle Başakşehir Pfdk'ya Sevk Edildi(9/10)5

Galatasaray ve Medipol Başakşehir kulüpleri, "saha olayları" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 15.04.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü'nün 15.04.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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