GALATASARAY İLE BAŞAKŞEHİR PFDK'YA SEVK EDİLDİ
Galatasaray ve Medipol Başakşehir, yaşanan saha olayları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi.
Galatasaray ve Medipol Başakşehir kulüpleri, "saha olayları" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:
"GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 15.04.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü'nün 15.04.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
Kaynak: haberinburada
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