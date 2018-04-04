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Galatasaray ile Beşiktaş'ın sponsorları, stat yüzünden mahkemelik oldu

GALATASARAY İLE BEŞİKTAŞ'IN SPONSORLARI, STAT YÜZÜNDEN MAHKEMELİK OLDU

Galatasaray'ın sponsoru Türk Telekom, Beşiktaş'ın sponsoru Vodafone'a, stattaki "Akıllı stadyum" ibaresi nedeniyle dava açtı, mahkeme Vodafone'u haklı buldu.

Tarih : 04 Nisan 2018, 09:30
Puan Ver : Galatasaray İle Beşiktaş'ın Sponsorları, Stat Yüzünden Mahkemelik Oldu(8/10)4

Galatasaray ile Beşiktaş, bu kez yeşil saha yerine sponsorları ile karşı karşı geldi. Aslan'ın mabedine isim sponsoru olan Türk Telekom, Kartal'ın stat sponsoru Vodafone'un 2015'te Türk Patent Enstitütüsü'ne (TPE) 2015'te tescil ettirdiği 'Akıllı Stadyum' markasına itiraz etti.

MAHKEME DAVAYI REDDETTİ

Gazete Habertürk'ten Hayati Arıgan'ın haberine göre Türk Telekom, 'Akıllı Stadyum' markasının ayırt edici bir özelliği bulunmadığını belirterek hükümsüzlüğüne ve TPE'nin sicilinden silinmesini istedi. Mahkeme 'Akıllı Stadyum' başlı başına bir markadır diyerek davayı reddetti.

"AYIRT EDİCİ ÖZELLİĞİ VAR"

Vodafone'un akıllı ve stadyum kelimelerini birleştirerek, espri de katarak bileşke marka niteliğinde bir marka yarattığını belirten mahkeme, markanın bu haliyle tanımlayıcı özelliğini koruduğunu ve ayırt edici özelliği bulunduğunu belirtti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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