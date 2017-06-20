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galatasaray ilk transferini yaptı!

GALATASARAY İLK TRANSFERİNİ YAPTI!

Galatasaray'da Gomis, Belhanda ve Maicon transferleri beklenirken yedek kulübesine de önemli bir takviye geldi.

Tarih : 20 Haziran 2017, 14:49
Puan Ver : Galatasaray İlk Transferini Yaptı!(7/10)6


Cesare Prandelli döneminde analiz uzmanı olarak Galatasaray'da göreve başlayan Tuğberk Tanrıvermiş emeğinin karşılığını aldı.



Geçen sezon Galatasaray U-14 Takımını da çalıştıran ve şampiyonluğa ulaşan Tuğberk Tanrıvermiş sarı kırmızılı yönetim tarafından Tudor'un teknik ekibine yardımcı antrenör olarak atandı.



Teknik direktörlük diplomasına sahip olan genç futbol adamı İngilizce, Almanca ve Fransızcayı anadili gibi konuşuyor.

 



 



kaynak:sabah








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