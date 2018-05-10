GALATASARAY, İSTİFAYI RESMEN KAP'A BİLDİRDİ
Galatasaray, Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi Burak Elmas'ın istifa ettiği KAP'a bildirdi.
Galatasaray'da Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi Burak Elmas'ın istifa ettiği KAP'a bildirildi.
İŞTE KAP'A YAPILAN AÇIKLAMA:
Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Burak Elmas, 10.05.2018 tarihi itibariyle, yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiştir. Yönetim Kurulumuz istifa ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi kapsamında, yasal şartları haiz, yeni bir üye seçip ilk genel kurulun onayına sunacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Kaynak: haberinburada
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