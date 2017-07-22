Galatasaray'da sol beke transferi için uğraşılan Ivan Strinic'le anlaşma sağlandığı iddia edildi.

La Gazzetta dello Sport, Mario Rui'nin alınmasının ardından Napoli'de forma şansı kalmayan Strinic'in artık Galatasaray'ın oyuncusu olduğunu duyurdu.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA AÇIKLANACAK

Transferin önümüzdeki hafta resmen açıklanacağı belirtildi.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio ise şahsi twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 30 yaşındaki Hırvat oyuncu için Galatasaray ve İngiliz ekibi Watford'un yarıştığını yazdı.

Kaynak: haberinburada