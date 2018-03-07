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Galatasaray Japonya'da reyting rekoru kırıyor

GALATASARAY JAPONYA'DA REYTİNG REKORU KIRIYOR

Nagatomo'nun Galatasaray'a transferi, kulübün Uzakdoğu'daki popülaritesini tekrar arttırdı. Japonya'da Cim Bom'un maçları yayınlanıyor ve oldukça yüksek reyting alıyor.

Tarih : 07 Mart 2018, 09:30
Puan Ver : Galatasaray Japonya'da Reyting Rekoru Kırıyor(6/10)2

Devre arasında Inter'den Nagatomo'yu kiralayan Galatasaray'ın bu hamlesi, şu ana kadar hem saha içi hem de saha dışında tam isabet sağladı.

Cim Bom'un sol bek sorununu geçici de olsa çözen 31 yaşındaki futbolcunun transferi, ülkesi Japonya'da da geniş yankı uyandırdı. İmza gününden beri Cim Bom'a yoğun ilgi gösteren Japonlar, artık Galatasaray'ın maçlarını da takip ediyor.

REYTİNG PATLAMASI YAŞATTI

Aslan'ın ligde son oynadığı 5-0'lık Bursaspor ve 7-0'lık Karabük maçlarının Japonya'da yayınlandığı ve oldukça iyi reytingler aldığı belirtiliyor. Eğer tecrübeli futbolcunun bonservisi sezon sonunda alınırsa, yaz döneminde Uzakdoğu'ya bir turnuva için gidilebileceği ifade ediliyor.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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