GALATASARAY KADROSUNU GÖREN ERMAN TOROĞLU: BUYRUN CENAZE NAMAZINA
Beşiktaş-Galatasaray maçı öncesi Igor Tudor'un sahaya sürdüğü ilk 11'i gören Erman Toroğlu, "Buyurun cenaze namazına" dedi.
Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi Erman Toroğlu A Spor'da yorumlarda bulundu. Igor Tudor'un çıkardığı ilk 11'i beğenmeyen Toroğlu, "Talisca ve Negredo oynarsa buyrun cenaze namazına." dedi.
Toroğlu, şunları söyledi:
"GALATASARAY DUMAN OLUR"
"Galatasaray geride 3'lü mü yoksa kaydıralı mı 4'lü oynayacak bilmem. Beşiktaş sağdan sola bir kayar ve dibe inerse ortaya açmaya başlarsa ne olur? Valla ben sana söyleyeyim mi? Beşiktaş ilerleyen dakikalarda çift santrfora da döner. Galatasaray'ın yan ortaları çok zayıf. Talisca ile Negredo da oynarsa buyrun cenaze namazına. Beşiktaş'ın ne oynayacağını kestirebiliyorum da, Galatasaray'ın ne oynayacağını kestiremiyorum."
Kaynak: haberinburada
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