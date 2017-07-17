Galatasaray, PSG'de gözden çıkarılan Grzegorz Krychowiak'ın kiralanması için teklif yapacak. Sarı-kırmızılılar, bu transferi 10 gün içinde bitirmek istiyor.

İmbula, Veinqueur ve Lemina ile temaslarını sürdüren Galatasaray, orta saha transferinde bomba bir ismi daha gündemine aldı: Grzegorz Krychowiak. İki sezon önce de gündeme gelen 27 yaşındaki Polonyalı önlibero için Sarı-Kırmızılılar gizli bir operasyon yürütüyor.

MALİYETİ FAZLA, G.SARAY KİRALIK İSTİYOR

Fanatik'in haberine göre, Aslan, PSG'nin ABD kamp kadrosuna almadığı yıldız futbolcuyu kiralık olarak takıma kazandırmak istiyor. Geçen sezon başında PSG'nin Sevilla'dan tam 33 milyon Euro'ya transfer ettiği Krychowiak'ın bonservis maliyeti çok fazla. Bu nedenle yönetim, 1 sene kiralık bu oyuncuyu oynatmayı hedefliyor. Hocası Unai Emery tarafından gözden çıkartılan Krychowiak konusunda temaslarını sürdüren Galatasaray, ilk olarak oyuncuyu ikna etmek amacında. Polonyalı yıldız ismin gelmeyi istemesi halinde kulübü PSG ile masaya oturulacak. 1.86 boyundaki Krychowiak özellikle orta alanda savunma yönündeki başarısıyla dikkat çekiyor.

HEDEF 10 GÜNDE TRANSFERİ BİTİRMEK

Güçlü fiziği ve hırslı yapısıyla ön plana çıkan Krychowiak, teknik direktör İgor Tudor'un öncelikli hedefleri arasında yer alıyor. Yönetim bu oyuncuyu kiralamak için tüm kozlarını oynayacak. Selçuk İnan'ın yanında mutlaka yeni bir isimle sezona başlayacak olan Sarı-Kırmızılılar, 10 günlük süreçte mutlaka önlibero transferini bitirmeyi planlıyor.

Kaynak: haberinburada