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Galatasaray, Malatyaspor Karşısında! Üçüncü Gol Geldi

GALATASARAY, MALATYASPOR KARŞISINDA! ÜÇÜNCÜ GOL GELDİ

Süper Ligde Galatasaray, deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'la karşılaşıyor. 16.30'da başlayan mücadele, Yeni Malatyaspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle devam ediyor.

Tarih : 17 Aralık 2017, 18:40
Puan Ver : Galatasaray, Malatyaspor Karşısında! Üçüncü Gol Geldi(6/10)2

Yeni Malatyaspor ile Galatasaray Süper Lig'in 16. haftasında Malatya'da karşı karşıya geliyor.

Yeni Malatya Stadı'nda saat 16.30'da başlayan karşılaşmayı, hakem Ali Palabıyık yönetiyor. Maç, beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

CANLI ANLATIM

74' GOL! Galatasaray, Ndiaye'nin golüyle farkı 1'e indirdi.

70' Mücadelede son 20 dakikaya girilirken Galatasaray'ın henüz kaleyi bulan şutu yok.

46' Maçın ikinci yarısı başladı. Galatasaray'da Maicon'un yerine Rodrigues oyuna girdi.

45' İlk yarı sona erdi.

43' GOL! Ev sahibi ekib, Boutaib'in golüyle farkı 2'ye çıkardı.

38' GOL! Evkur Yeni Malatyaspor, Pereira'nın golüyle 1-0 öne geçti.

15' Maçın ilk 15 dakikası geride kalırken henüz iki takım da birbirine üstünlük sağlayamadı.

1' Mücadele, hakem Ali Palabıyık'ın düdüğüyle başladı. İki takıma da başarılar!

İLK 11'LER

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Mina, Sadık, Cissokho, Azubuike, Murat, Aytaç, Pereira, Turgut, Boutaib.

Galatasaray: Muslera, Denayer, Maicon, Ahmet, Linnes, Fernando, Ndiaye, Yasin, Feghouli, Belhanda, Gomis.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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