GALATASARAY, MARİANO FİLHO'NUN TRANSFERİNİ KAP'A BİLDİRDİ
Galatasaray, Sabri Sarıoğlu'nun yerini doldurdu. Sarı-kırmızılılar, Sevilla'da forma giyen sağ bek oyuncusu Mariano'nun transferi için İspanyol ekibiyle görüşmelere başladığını borsaya bildirdi.
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Profesyonel futbolcu Mariano Ferreira Filho'nun kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü Sevilla FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Kaynak: haberinburada
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