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Galatasaray, Mert Günok'u Kadrosuna Katmaya Hazırlanıyor

GALATASARAY, MERT GÜNOK'U KADROSUNA KATMAYA HAZIRLANIYOR

Cenk Gönen'i Malaga'ya yollayan Galatasaray, Bursaspor'da forma giyen eski Fenerbahçeli kaleci Mert Günok ile imza aşamasına geldi.

Tarih : 19 Temmuz 2017, 18:30
Puan Ver : Galatasaray, Mert Günok'u Kadrosuna Katmaya Hazırlanıyor(5/10)1

Cenk Gönen'in Malaga'ya transfer olmasından sonra kaleci arayışlarına başlayan Galatasaray, Mert Günok ile anlaşmak üzere.

İMZA AN MESELESİ

Sarı kırmızılı yönetim, Bursaspor forması giyen Mert ile imza aşamasına geldi. 28 yaşındaki Mert, geçen sezon Yeşil-Beyazlılarla 7 maça çıktı. Mert, daha önce, Sarı-Kırmızılıların ezeli rakibi Fenerbahçe'de forma giydi.

Kaynak: Sabah


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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