GALATASARAY, MERT GÜNOK'U KADROSUNA KATMAYA HAZIRLANIYOR
Cenk Gönen'i Malaga'ya yollayan Galatasaray, Bursaspor'da forma giyen eski Fenerbahçeli kaleci Mert Günok ile imza aşamasına geldi.
Cenk Gönen'in Malaga'ya transfer olmasından sonra kaleci arayışlarına başlayan Galatasaray, Mert Günok ile anlaşmak üzere.
İMZA AN MESELESİ
Sarı kırmızılı yönetim, Bursaspor forması giyen Mert ile imza aşamasına geldi. 28 yaşındaki Mert, geçen sezon Yeşil-Beyazlılarla 7 maça çıktı. Mert, daha önce, Sarı-Kırmızılıların ezeli rakibi Fenerbahçe'de forma giydi.
Kaynak: Sabah
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Yeni Kabinede Olmayan Türkeş'ten İlk Açıklama: Ülkemize Ve Milletimize Hayırlı Olsun
- Otoyoldaki Araç Sürücüleri Kaçak Geçiş Alarmıyla Şok Oldu
- Son 32 Yılın En Yoğun Yağışı Barajları Ne Kadar Etkiledi?
- Yaşamak İstemiyorum Diyerek Pencereye Çıkan Genç Kız Son Anda Kurtarıldı
- Tesisatçıyım Diye Zorla Girdiği Evde, Genç Kızı Taciz Etti! Serbest Bırakıldı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- İnce Gördü! Nuri'nin Müthiş Golü Güne Damgasını Vurdu
- Eski Futbolcu Murat Erdoğan: Belhanda Aslında G.Saray'ı Değil Fb'yi İstiyordu
- Dünya Kupası Sahibi İtalyan Futbolcu Zaccardo, İnternette İş Arıyor
- Taraftar Üzgün! Yeni Stat Yeni Sezona Yetişmiyor
- Ertuğrul Sağlam, Galatasaray'ın Da İstediği Barazite'yi Transfer Etti
DÜNYA HABERLERİ
- Venezuaella'da Polis Aracının Göstericileri Ezdiği Anların Görüntüleri Ortaya Çıktı
- Kapıyla Verdiği Mücadelenin Kazananı Keçi Oldu! Görüntüleri İzlenme Rekoru Kırıyor
- Türkiye'nin Büyükelçisini Dışişleri'ne Çağırdılar!
- Köpek Yavru Geyiği Boğulmaktan Kurtardı, Sahibine Bu Anları Görüntülemek Kaldı
- Cumhurbaşkanı Macron'a Dayanamayan Fransa Genelkurmay Başkanı İstifa Etti
Bu Haberle İlgili Yorumlar