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Galatasaray, Nagatomo İçin Inter'le Anlaşma Sağladı
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Galatasaray, Nagatomo İçin Inter'le Anlaşma Sağladı

GALATASARAY, NAGATOMO İÇİN INTER'LE ANLAŞMA SAĞLADI

İtalyan medyası Galatasaray'ın Yuto Nagatomo'nun bonservisini satın alma konusunda Inter ile anlaştığını yazdı.

Tarih : 13 Nisan 2018, 10:20
Puan Ver : Galatasaray, Nagatomo İçin Inter'le Anlaşma Sağladı(9/10)5

Galatasaray, Japon sol bek Yuto Nagatomo'nun bonservis konusunda anlaşma sağladı. Teknik Direktör Fatih Terim'in olumlu raporu doğrultusunda, İtalyan ekibi ile 2.5 milyon euroluk bir bedel üzerinde taraflar el sıkıştı.

NAGATOMO'NUN İSMİ İNGİLİZ EKİPLERİYLE ANILIYORDU

İtalyan medyası; sezon sonunda işin resmiyete döküleceği kaydedildi. Devre arasında yarım sezon için 700 bin euro ödenmişve bonus maddeleri eklenmişti. 30 yaşındaki sol beke de 6 aylığına 850 bin euro ödenecekti. Nagatomo'nun adı İngiliz ekipleriyle anılıyordu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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