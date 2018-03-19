GALATASARAY, NAGATOMO'NUN TRANSFERİ İÇİN DÜĞMEYE BASTI
Galatasaray, Inter'den 1 yıl kiralanan Nagatomo'nun transferi için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, kısa süre içinde İtalyan ekibine teklifte bulunacak.
Kadıköy'de 0-0 biten Fenerbahçe derbisinde Galatasaray'ın iki kahramanı vardı, biri Muslera diğeri de Nagatomo... Geldiği günden bu yanaki en iyi performanslarından birini ortaya koyan Japon futbolcu, herkesten tam not aldı. Teknik direktör Fatih Terim de 90 dakika sonunda onun için ayrı parantez açtı. İmparator, "Nagatomo bizim 'iyi ki aldık' diyebileceğimiz bir futbolcumuz. Sadece futboluyla değil, karakteriyle de uyum sağlayan biri. Takımımızda gelecek sezon da devam etmesini isterim" derken, bu sözler sonrası yönetim hemen çalışmalara başladı.
INTER'LE 1 YIL SÖZLEŞMESİ KALDI
Galatasaray'da mutlu olan ve İstanbul'u çok seven Japon sol bekin, devre arasında kiralık geldiği Cim Bom'da kalmaya sıcak baktığı öğrenilirken, kulübü İnter'le kısa zamanda temas kurulacak. Yönetim, sezon bitmeden İtalyan kulübüyle anlaşma sağlamayı hedefliyor. İnter ile 1 yıl daha sözleşmesi kalan Nagatomo'nun bonservisini uygun bir bedelle almayı planlayan Galatasaray, ilk transferi 31 yaşındaki futbolcu ile yapmak istiyor.
Kaynak: haberinburada
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