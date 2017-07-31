Fransız Sinemasının Unutulmaz İsimlerinden Jeanne Moreau Hayatını Kaybetti
Haber Kanalındaki Montaj Odasından Dev Bir Piton Çıktı!
Galatasaray, Ndiaye İle Transfer Görüşmelerine Başlandığını Kap'a Bildirdi
Şenol Güneş'in Milli Takım'a Gitmesine İzin Vermeyen Beşiktaş Vatan Haini Oldu
Silivri Başsavcılığı: Emniyet Müdürü'nün İntiharında Şüpheli Bir Duruma Rastlanmadı
Bodrum'da Kanlı Gecenin Yaşandığı Mekanların İşletmecileri Konuştu!
Müthiş Detay! Tff, Beşiktaş'a Sormadan Güneş'i Milli Takım'a Alabilir
Pkk'nın Müteahhit Nedim Ceylan'ı Öldürdüğü Anların Görüntüleri Ortaya Çıktı
Şenol Güneş, Milli Takım'ı Çalıştırmayı Düşünmediğini Tff'ye Bildirdi
Sorumsuzluğun Böylesi! Çocuklarını Dolaba Kilitleyip Yüzmeye Gittiler
3 Yaşındaki Kız Çocuğuna Tecavüz Etti, Herkesin Gözü Önünde İdam Edildi
Fikret Orman: Hocamızın İki Takımı Birden Çalıştırmasını Uygun Bulmuyorum
Maçka Parkı'nda Genç Kızın Kıyafetine Karışan Güvenlik Görevlisi Açığa Alındı
Bodrum'daki Saldırıda Yaralanan Zeynep Molho'nun Sırtındaki Kurşun Çıkarıldı
Genç Kız, Su Kaydırağında Arkadaşlarını Ezip Geçti!
Koreli Cho Dong-Geon'un Orta Sahadan Attığı Gol Ağızları Açık Bıraktı
Sabiha Gökçen Havalimanı Yolcu Rekoru Kırdı
Amacı Havalı Bir Youtuber Olmaktı, Sevimliliğiyle Fenomen Oldu
Büyükerşen'e Yumtuk Atıp Silah Çeken Saldırgan, Banlı'nın Yeğeni Çıktı!
Rıdvan Dilmen'in Ntv Spor'daki Partneri Ercan Taner Ya Da Nebil Evren Olacak

Galatasaray, Ndiaye ile Transfer Görüşmelerine Başlandığını KAP'a Bildirdi

GALATASARAY, NDİAYE İLE TRANSFER GÖRÜŞMELERİNE BAŞLANDIĞINI KAP'A BİLDİRDİ

Galatasaray, 7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaştığı Osmanlısporlu Badou Ndiaye ile transfer görüşmelerine başlandığını borsaya bildirdi.

Tarih : 31 Temmuz 2017, 19:40
Puan Ver : Galatasaray, Ndiaye İle Transfer Görüşmelerine Başlandığını Kap'a Bildirdi(9/10)5

Transferin en hızlı takımı olan Galatasaray, en zayıf noktası olan orta saha bölgesine takviye yaptı. Sarı-Kırmızılılar, Osmanlıspor'da forma giyen yıldız oyuncu Badou Ndiaye ile 7 milyon Euro'ya el sıkıştı.

CİMBOM BORSAYA BİLDİRDİ

Aslan, Başkent ekibinin 26 yaşındaki futbolcusu ile transfer görüşmelerine başlandığını borsaya bildirdi. İşte Cimbom'un KAP bildirisi;

"Ndiaye'nin transferi konusunda futbolcu ve Osmanlıspor Futbol Kulübü ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Galatasaray  Ndiaye  İle  Transfer  Görüşmelerine  Başlandığını  Kap  A  Bildirdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER