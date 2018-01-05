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Galatasaray, Nigel de Jong Ayrılığını KAP'a Bildirdi

GALATASARAY, NİGEL DE JONG AYRILIĞINI KAP'A BİLDİRDİ

Galatasaray, Hollandalı futbolcu Nigel de Jong'un sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiğini KAP'a bildirdi.

Tarih : 05 Ocak 2018, 18:30
Puan Ver : Galatasaray, Nigel De Jong Ayrılığını Kap'a Bildirdi(5/10)1

Galatasaray, kontratı sezon sonunda bitecek olan Nigel de Jong'un sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla sonlandırıldığını açıkladı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, göreve döndükten sonra kadro dışı olan De Jong'u tekrar kadroya dahil etmişti.

KAP'A YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:

Profesyonel futbolcumuz Nigel De Jong ile karşılıklı mutabakat sağlanarak sözleşmemiz sona erdirilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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