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Galatasaray Önce Feghouli'yi Sonra Volkan Şen'i Açıklayacak
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Galatasaray Önce Feghouli'yi Sonra Volkan Şen'i Açıklayacak

GALATASARAY ÖNCE FEGHOULİ'Yİ SONRA VOLKAN ŞEN'İ AÇIKLAYACAK

Galatasaray, Östersunds maçının ardından önce Feghouli'nin ardından Volkan Şen'in transferini duyuracak.

Tarih : 20 Temmuz 2017, 12:50
Puan Ver : Galatasaray Önce Feghouli'yi Sonra Volkan Şen'i Açıklayacak(8/10)4

Volkan Şen ile 2+1 yıllık anlaşan Galatasaray'ın, taraftar tepkisini çekmemek için önce Feghouli'yi ardından milli oyuncuyu resmen duyuracağı iddia edildi.

Sabah'ın haberine göre, Volkan Şen-Galatasaray flörtünde mutlu son yakın. Tarafların, 2+1 yıllık sözleşmede el sıkıştığı öğrenildi. Taraftar tepkisinden çekinin sarı kırmızılı yönetim, Feghouli transferini açıklar açıklamaz, Milli oyuncunun da transferini duyuracak.

GALATASARAY 1 MİLYON EURO VERECEK

1 milyon imza parası Galatasaray'da yıllık 1,5 milyon Euro kazanacağı öğrenilen Volkan'a bonservisi elinde olduğu için 1 milyon Euro da imza parası verilecek.

Sinan Gümüş'ü Benfica'ya satmak üzere olan, Yasin'in sözleşmesini uzatmayan ve birçok yerli oyuncusuyla yollarını ayıran Galatasaray, Türk pasaportlu takviye için Şen'de karar kıldı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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