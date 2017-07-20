Volkan Şen ile 2+1 yıllık anlaşan Galatasaray'ın, taraftar tepkisini çekmemek için önce Feghouli'yi ardından milli oyuncuyu resmen duyuracağı iddia edildi.

Sabah'ın haberine göre, Volkan Şen-Galatasaray flörtünde mutlu son yakın. Tarafların, 2+1 yıllık sözleşmede el sıkıştığı öğrenildi. Taraftar tepkisinden çekinin sarı kırmızılı yönetim, Feghouli transferini açıklar açıklamaz, Milli oyuncunun da transferini duyuracak.

GALATASARAY 1 MİLYON EURO VERECEK

1 milyon imza parası Galatasaray'da yıllık 1,5 milyon Euro kazanacağı öğrenilen Volkan'a bonservisi elinde olduğu için 1 milyon Euro da imza parası verilecek.

Sinan Gümüş'ü Benfica'ya satmak üzere olan, Yasin'in sözleşmesini uzatmayan ve birçok yerli oyuncusuyla yollarını ayıran Galatasaray, Türk pasaportlu takviye için Şen'de karar kıldı.

Kaynak: haberinburada