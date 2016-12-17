GALATASARAY - OSMANLISPOR 15. KEZ...
İki takım arasında ligde geride kalan 14 maçtan 2'si hükmen olmak üzere 8'ini Galatasaray, 2'sini Osmanlıspor kazandı.
İki takım arasında ligde geride kalan 14 maçtan 2'si hükmen olmak üzere 8'ini Galatasaray, 2'sini Osmanlıspor kazandı.
Galatasaray ile Osmanlıspor, Süper Lig'de yarın 15. kez karşılaşacak.
Sarı-kırmızılılar, eski adı Ankaraspor ile geçmişte 14 kez karşı karşıya geldi. Galatasaray, geride kalan maçlardan 2'si hükmen olmak üzere 8'ini kazandı, başkent ekibi 2 kez galip geldi, 4 müsabaka ise berabere bitti.
Geride kalan maçlarda Galatasaray'ın, 6'sı hükmen galibiyetlerden doğan 26 golüne, Ankara temsilcisi 10 golle yanıt verdi.
Geçen sezonki maçları Osmanlıspor, İstanbul'da 2-1, başkentte de 3-2'lik sonuçlarla kazandı.
Taraflar arasında 2009-2010 sezonunda oynanması gereken karşılaşmalar, Türkiye Futbol Federasyonunun o zamanki adıyla Ankaraspor'un lisansını iptal etmesiyle 3-0 Galatasaray lehine tescil edilmişti.
ANKARA'DAKİ MAÇLAR
Süper Lig'de yarın Galatasaray'ı ağırlayacak Osmanlıspor, rakibi karşısında evinde ilk galibiyetini geçen sezon aldı.
Başkent temsilcisi, ligde Galatasaray ile Ankara'da 6 maça çıktı, 3 kez mağlup oldu, 2 kez berabere kaldı, sadece geçen sezonki müsabakadan 3 puanla ayrılabildi.
Başkentte mor-sarılı ekip, attığı 5 gole karşı, kalesinde 8 gol gördü.
kaynak:sabah
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