GALATASARAY, OSMANLISPOR'DAN NDİAYE'Yİ 7 MİLYON EURO'YA KADROSUNA KATTI
Galatasaray, Badou Ndiaye transferinde amacına ulaştı. Sarı-kırmızılılar, başarılı oyuncunun transferi için Osmanlıspor ile anlaşmaya vardı.
BONSERVİSİ 7 MİLYON EURO
Başkan Dursun Özbek, Ankara'da Osmanlıspor kulübü yetkilileri ile bir araya geldi ve transfer sonuçlandı. Galatasaray, Ndiaye için daha önce 5 milyon Euro önermiş ancak Osmanlıspor bu miktarı yeterli bulmamıştı. Sarı kırmızılılar son görüşmede teklifini 7 milyon Euro'ya çıkardı. Ankara ekibi bu teklife olumlu yanıt verdi.
YILLIK 2.2 MİLYON EURO ALACAK
Galatasaray, NDiaye ile 4 yıllık anlaşma imzalayacak. Başarılı oyuncuya yıllık 2.2 milyon Euro ödeneceği belirtiliyor. Osmanlıspor'da geçen sezon 42 maça çıkan Senegalli orta saha oyuncusu 7 gol atıp, 3 asist yapmıştı.
(NTV Spor)
Kaynak: haberinburada
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