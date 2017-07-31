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Galatasaray, Osmanlıspor'dan Ndiaye'yi 7 Milyon Euro'ya Kadrosuna Kattı
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GALATASARAY, OSMANLISPOR'DAN NDİAYE'Yİ 7 MİLYON EURO'YA KADROSUNA KATTI


Galatasaray, Osmanlıspor'dan Ndiaye'yi 7 Milyon Euro'ya Kadrosuna Kattı
Tarih : 31 Temmuz 2017, 15:30
Puan Ver : Galatasaray, Osmanlıspor'dan Ndiaye'yi 7 Milyon Euro'ya Kadrosuna Kattı(9/10)5

Galatasaray, Badou Ndiaye transferinde amacına ulaştı. Sarı-kırmızılılar, başarılı oyuncunun transferi için Osmanlıspor ile anlaşmaya vardı.

BONSERVİSİ 7 MİLYON EURO

Başkan Dursun Özbek, Ankara'da Osmanlıspor kulübü yetkilileri ile bir araya geldi ve transfer sonuçlandı. Galatasaray, Ndiaye için daha önce 5 milyon Euro önermiş ancak Osmanlıspor bu miktarı yeterli bulmamıştı. Sarı kırmızılılar son görüşmede teklifini 7 milyon Euro'ya çıkardı. Ankara ekibi bu teklife olumlu yanıt verdi.

YILLIK 2.2 MİLYON EURO ALACAK

Galatasaray, NDiaye ile 4 yıllık anlaşma imzalayacak. Başarılı oyuncuya yıllık 2.2 milyon Euro ödeneceği belirtiliyor. Osmanlıspor'da geçen sezon 42 maça çıkan Senegalli orta saha oyuncusu 7 gol atıp, 3 asist yapmıştı.

(NTV Spor)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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