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galatasaray pepe'nin peşinde

GALATASARAY PEPE'NİN PEŞİNDE

Galatasaray yöneticisi Cenk Ergün, "Stoper çalışmamız var. Önemli bir isim için uğraşıyoruz” dedi. Bu ismin Real Madrid'in stoperi Pepe olduğu öğrenildi.

Tarih : 04 Nisan 2017, 15:57
Puan Ver : Galatasaray Pepe'nin Peşinde(6/10)7


Galatasaraylı yönetici Cenk Ergün, Adana maçından sonra yaptığı açıklamada, "Stoper için bir çalışmamız var. O, bölgeye ihtiyacımız da görünüyor. Önemli bir ismi kadromuza katmak için çalışıyoruz." dedi. Bu ismin Real Madrid'in stoperi Pepe olduğu öğrenildi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Galatasaray  Pepe  Nin  Peşinde    haber

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