GALATASARAY PEPE'NİN PEŞİNDE
Galatasaray yöneticisi Cenk Ergün, "Stoper çalışmamız var. Önemli bir isim için uğraşıyoruz” dedi. Bu ismin Real Madrid'in stoperi Pepe olduğu öğrenildi.
Galatasaraylı yönetici Cenk Ergün, Adana maçından sonra yaptığı açıklamada, "Stoper için bir çalışmamız var. O, bölgeye ihtiyacımız da görünüyor. Önemli bir ismi kadromuza katmak için çalışıyoruz." dedi. Bu ismin Real Madrid'in stoperi Pepe olduğu öğrenildi.
kaynak:sabah
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