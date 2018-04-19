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Galatasaray, PFDK'ya sevk edilen Fatih Terim için ayağa kalktı

GALATASARAY, PFDK'YA SEVK EDİLEN FATİH TERİM İÇİN AYAĞA KALKTI

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'in Akhisarspor maçında yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle PFDK'ya sevk edilmesine itirazda bulunacak.

Tarih : 19 Nisan 2018, 21:10
Puan Ver : Galatasaray, Pfdk'ya Sevk Edilen Fatih Terim İçin Ayağa Kalktı(6/10)2

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş mücadelesinde Galatasaray, sahasında konuk ettiği Teleset Mobilya Akhisarspor'a 2-0 mağlup olarak kupaya yarı final aşamasında veda etti.

Mücadelenin ardından tecrübeli teknik adam Fatih Terim'in açıklamaları gündem olmuştu.

GALATASARAY YARIN İTİRAZDA BULUNACAK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Akhisarspor maçında yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Bunun üzerine Galatasaray yönetiminden flaş bir hamle geldi.

Galatasaray Kulübü, Fatih Terim'in PFDK'ya sevk edilmesi ve tribün kapatma cezası ile ilgili yarın sabah 10.00'da TFF'ye itirazda bulunacağı öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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