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Galatasaray, Rodrigues'in Fiyatını 15 Milyon Euro Olarak Belirledi

GALATASARAY, RODRİGUES'İN FİYATINI 15 MİLYON EURO OLARAK BELİRLEDİ

Galatasaray, son 15 maçta 5 gol 6 asist yapan Garry Rodrigues'in fiyatını 15 milyon euro olarak belirledi.

Tarih : 03 Mayıs 2018, 14:20
Puan Ver : Galatasaray, Rodrigues'in Fiyatını 15 Milyon Euro Olarak Belirledi(7/10)3

Galatasaray'da Igor Tudor döneminde ligde 15 maçta 1 gol atan ve 3 asist yapan Rodrigues, yeni hocası Fatih Terim ile 15 maçta 5 gol - 6 asistle değerini katladı.

PAOK'tan 3.5 milyon Euro'ya alınan oyuncu için Avrupa kulüpleri sıraya girdi. Newcastle, Schalke, Lyon ve Celta Vigo uzun süredir Rodrigues'i takip ediyor.

Beşiktaş maçında çok sayıda gözlemcinin izlediği 27 yaşındaki futbolcu, attığı golle geçer not aldı.

GALATASARAY 15 MİLYON EURO İSTİYOR

Yönetim, nabız yoklayan Avrupa kulüplerine, "Sezon sonu görüşelim" mesajını iletti. UEFA kararına göre Rodrigues'in durumu belli olacak. Aslan, 15 milyon Euro değer biçtiği Rodrigues'ten gelecek para ile yeni takviye yapacak.

Kaynak: Sabah

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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