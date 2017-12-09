GALATASARAY SAHASINDA AKHİSAR BELEDİYESPOR'U KONUK EDİYOR
Süper Ligde Galatasaray sahasında Akhisar Belediyespor'u konuk ediyor. Ümit Öztürk'ün yönettiği karşılaşma Galatasaray'ın 3-2 üstünlüğü ile devam ediyor.
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70' Galatasaray öne geçti. Sağ kanattan gelişen sarı-kırmızılıların atağında ceza sahası içinde topla buluşan Belhanda yerden sert bir şutla takımını öne geçirdi: 3-2.
67' Galatasaray'da Gomis, Mustafa Yumlu'ya yaptığı hareket sonucunda kırmızı kart gördü.
62' Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Okan Buruk tribüne gönderildi.
51' Galatasaray geri döndü. N'Diaye'nin pasında topla buluşan Gomis sert bir vuruşla beraberliği yakaladı.
49' Galatasaray farkı bire indirdi. Fernando'nun ceza sahası dışından sert şutu ağlarla buluştu: 2-1.
46' Zorlu mücadelenin ikinci yarısı başladı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Akhisar Belediyespor soyunma odasına 2-0 önde gitti.
45' Akhisar Belediyespor farkı ikiye çıkardı. Paulo Henrique'nin kafa ile aşırdığı topa hareketlenen Olcan Adın Muslera'nın önde olduğunu görünce aşırtma bir vuruş yaptı ve topu ağlara gönderdi.
43' Akhisar'da Miguel Lopes, Yasin Öztekin'i gole giderken düşürdüğü gerekçesiyle kırmızı kart gördü!
16' Sağ kanattan gelişen Akhisar Belediyespor atağında yerden yapılan ortaya Maicon ters bir dokunuş yaptı ve topu kendi ağlarına gönderdi. 1-0.
10' Galatasaray'da zorunlu değişiklik. Sakatlanan Mariano'nun yerine oyuna Denayer dahil oldu.
1' Karşılaşma Ümit Öztürk'ün düdüğü ile başladı.
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Linnes, Fernando, Ndiaye, Yasin, Feghouli, Belhanda, Gomis
AKHİSAR BELEDİYESPOR: Lukac, Miguel Lopes, Caner, Mustafa Yumlu, Kadir Keleş, Sissoko, Aykut, Soner, Olcan, Onur, Henrique.
GALATASARAY - AKHİSAR ARASINDA OYNANAN KARŞILAŞMALARDAN NOTLAR
-İki takım Süper Lig'de 10 kez karşı karşıya gelirken, Galatasaray bu maçların dokuzunu kazandı ve sadece bir kez yenildi.
-Galatasaray, Teleset Mobilya Akhisarspor ile iç sahada oynadığı beş lig maçını da kazanırken, bu maçlarda toplamda 20 gol attı ve sadece dört gol yedi.
-Galatasaray, toplamda ise Akhisarspor'a ligde 30 gol attı. Manisa ekibinin Süper Lig tarihinde daha fazla gol yedi başka bir rakibi yok.
-Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son beş maçın sadece ikisini kazanabildi ve üçünü kaybetti. Sarı kırmızılılar bundan önceki 13 lig maçında yenilmemişti (11G 2B).
-Ancak Galatasaray, evinde dokuz maçtır yenilmiyor (8G 1B) ve son altı iç saha maçının dördünde gol yemedi.
Kaynak: haberinburada
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