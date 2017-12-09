GALATASARAY SAHASINDA AKHİSARSPOR'U 4-2 MAĞLUP ETTİ
Spor Toto Süper Ligde zirve yarışını sürdüren Galatasaray sahasında Akhisarspor'u konuk etti.
Şampiyonluğun en önemli adaylarından Galatasaray seyircisi önünde karşılaşmaya iyi başlayan taraf oldu. Akhisarspor hızlı oyuncularıyla gol aradı ve aradığı golü 17. dakikada buldu.
MAICON KENDİ KALESİNE
Sağ kanattan gelişen Akhisarspor atağında Olcan adın defansın arkasına sarkan Lopes ile topu buluşturdu. Lopes ceza sahası içindeki Henrique ile topu buluşturmak için yerden sert bir orta yaptı fakat sarı-kırmızılı ekipte Maicon ters bir dokunuş yapınca topu kendi ağlarına gönderdi: 1-0.
AKHİSAR BELEDİYESPOR 10 KİŞİ
Mücadelenin 43. dakikasında N'Diaye'nin pasına hareketlenen Yasin Öztekin, Miguel Lopes'in müdahalesi ile yerde kalınca hakem Ümit Öztürk frikik verdi ve Lopes'e kırmızı kart gösterek oyun dışında bıraktı.
İLK YARININ SONUNDA OLCAN FARKI İKİYE ÇIKARDI
İlk yarının son bölümlerinde Galatasaray kalesinde şok bir gol daha gördü. Paulo Henrique defanstan atılan uzun pası kafası ile Olcan Adın'a aşırdı. Tecrübeli futbolcu Muslera'nın önde olduğunu görünce aşırtma bir vuruş gerçekleştirdi ve topu ağlara gönderdi: 2-0.
İlk yarının kalan bölümlerinde başka gol olmayınca Akhisar Belediyespor soyunma odasına 2-0 önde gitti.
İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI
Karşılaşmanın 49. dakikasında Galatasaray farkı bire indirdi. Ceza sahası dışında topla buluşan Fernando düzgün bir vuruşla topa ağlara gönderdi.
GOLDEN 2 DAKİKA SONRA GOMİS SAHNEDE
Galatasaray 51. dakikada geri döndü ve adeta maç yeniden başladı. N'Diaye'nin pasında topla buluşan Gomis sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve durumu eşitledi: 2-2.
GOMİS KIRMIZI KART GÖRDÜ
Karşılaşmanın 67. dakikasında Gomis, Mustafa Yumlu ile girdiği ikili mücadelede rakibine sert müdahalede bulununca kırmızı kartı gördü.
GALATASARAY ÖNE GEÇTİ
Galatasaray 70. dakikada Akhisarspor karşısında öne geçti. Sağ kanattan gelişen sarı-kırmızılıların atağında ceza sahası içinde topla buluşan Belhanda yerden sert bir şutla takımını öne geçirdi:3-2.
OLCAN ADIN KAÇIRDI
Karşılaşmanın 85. dakikasında sol kanattan arka direğe yapılan ortaya Olcan Adın uçarak bir kafa vuruşu gerçekleştirdi fakat top çerçeveyi bulmadı.
SON SÖZÜ SOFIANE FEGHOULI SÖYLEDİ
Mücadelenin 90+3. dakikasında sofiane Feghouli topu ağlara gönderdi ve maçın skorunu tayin ett: 4-2.
Kaynak: haberinburada
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