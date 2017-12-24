Galatasaraylı Yıldız Zorlu Kayserispor Maçında Cezalı Duruma Düştü
Kupa Voley'de Şampiyon Vakıfbank!
Kerkük'ten Adana Ceyhan'a Uzanacak Petrol Boru Hattı İçin İhaleye Çıkılıyor
Galatasaray Taraftarı Sabri Sarıoğlu'nu Alkışlarla Karşıladı
Kasımpaşa'yı 2-1 Yenen Başakşehir, Ligin İlk Yarısını Lider Tamamladı
Galatasaray, Sahasında Göztepe'yi Konuk Edecek
Türkiye'de Bir İlki Başardılar! Salyangoz Yetiştirip, İhraç Edecekler
Fenerbahçe 71 Hafta Sonra Lider Oldu
Son Dakika! Başbakan Yıldırım: 2018 Yılında Kamuya 110 Bin Personel Alınacak!
Trabzonspor, Karabük'te 2 Puan Bıraktı
Ekmekte Fiyat Tarifesinde Yeni Dönem! Bakanlığın Da Görüşü Alınacak
Yeni Malatyaspor, Zorlu Kayseri Deplasmanından Galibiyetle Döndü
Hasan Şaş'tan Zor Günler Geçiren Eboue'ye Destek Sözü
Emre Morlu Celta Vigo, Emre Çolak'ı Üzdü
Başbakan Yıldırım: Bütçe 2002'den Bu Güne 6 Kat Arttı
Talisca Şampiyonlar Liginde En İyi Çıkış Yapan 11'de Yer Aldı
İşte Taşeron Düzenlemesinin Kapsadığı Kurumlar
Rıza Çalımbay: 3-4 Transfer Yapmalıyız
Google Hakkınızda Pek Çok Veri Topluyor! Bunları Nasıl Silebileceğinizi Biliyor Musunuz?
Arda Turan İstanbul'a Geldi, Altıntepsispor Maçını İzledi

GALATASARAY, SAHASINDA GÖZTEPE'Yİ KONUK EDECEK


Galatasaray, sahasında Göztepe'yi Konuk Edecek
Tarih : 24 Aralık 2017, 20:40
Puan Ver : Galatasaray, Sahasında Göztepe'yi Konuk Edecek(6/10)2

Süper Ligde Galatasaray Fatih Terim yönetimiyle çıkacağı ilk karşılaşmada sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği karşılaşma saat 19.30'da başlayacak.

11'LER BELLİ OLDU

GALATASARAY: Muslera, Denayer, Maicon, Serdar, Linnes, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Belhanda, Garry Rodrigues, Gomis

GÖZTEPE: Beto, Tanju, Kosanovic, Peybernes, Sabri, Selçuk, Rotman, Castro, Halil, Gouffran, Jahovic

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Galatasaray  Sahasında  Göztepe  Yi  Konuk  Edecek    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER