GALATASARAY SAHASINDA TRABZONSPOR'U AĞIRLIYOR! CANLI ANLATIM
Spor Toto Süper Ligin 26. haftasında Galatasaray evinde Trabzonspor'u konuk ediyor. Fırat Aydınus'un yönettiği karşılaşma 0-0 devam ediyor.
CANLI ANLATIM:
1' Zorlu mücadele Fırat Aydınus'un düdüğü ile başladı.
İLK 11'LER
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Selçuk, Donk, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis
TRABZONSPOR: Onur, Uğur, Tomas, Pereira, Novak, Okay, Sosa, Kucka, Abdülkadir, Yusuf, Burak
GALATASARAY-TRABZONSPOR ARASINDA OYNANAN MAÇLARDAN NOTLAR:İki takım Süper Ligdeki 90. randevularına çıktı. Bundan önceki 89 maçın 39'unu Galatasaray, 29'unu Trabzonspor kazandı (21B).Trabzonspor, Galatasaray ile ligde oynadığı son üç maçı kazandı. Bordo mavililerin lig tarihinde rakibini arka arkaya dört maçta da yendiği bir serisi yok.Trabzonspor, Galatasaray deplasmanındaki son üç maçının ikisini kazandı (1M).Fatih Terim, Galatasaray'ın başındayken Trabzonspor ile oynadığı 17 lig maçının 15'inde yenilmedi (9G 6B 2M). Ancak Terim'in kaybettiği Trabzonspor maçlarının ikisi de iç saha maçlarıydı.Terim, aynı zamanda Trabzonspor'a altı maçtır yenilmiyor (3G 3B) ve son üç maçtır rakibinden gol yemiyor. Fatih Terim döneminde Galatasaray'ın mağlup olduğu son Trabzonspor maçı Aralık 2003'te oynanmıştı.
Kaynak: haberinburada
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