GALATASARAY, SEVİLLA'DAN MARİANO'YU 4.4 MİLYON EURO'YA RENKLERİNE BAĞLADI
Galatasaray, Sevilla'da forma giyen 31 yaşındaki sağ bek Mariano'yu 4.4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında renklerine bağladı. Oyuncu, yıllık 2.2 milyon Euro alacak.
Galatasaray, Sevilla'da forma giyen Mariano Ferreria ile her konuda anlaşma sağladı. 31 yaşındaki sağ bek için yıllık 2.2 milyon Euro ödeyecek olan sarı kırmızılılar, Sevilla ile yaptığı görüşmelerden de olumlu sonuç aldı. Galatasaray, Mariano için İspanyol kulübüne 4.4 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
ANLAŞMA 3 YILLIK
Mariano'nun önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Brezilyalı sağ bek ile 3 yıllığına anlaşıldığı kaydedildi.
Geçtiğimiz sezon Sevilla'ya 43 maça çıkan Mariano, 4 asist yapmıştı. Başarılı oyuncu, teknik direktör Igor Tudor'un sağ bek için istediği alternatifler arasında üst sıralarda yer alıyordu.
Kaynak: haberinburada
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