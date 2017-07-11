Galatasaray, Sevilla'da forma giyen Mariano Ferreria ile her konuda anlaşma sağladı. 31 yaşındaki sağ bek için yıllık 2.2 milyon Euro ödeyecek olan sarı kırmızılılar, Sevilla ile yaptığı görüşmelerden de olumlu sonuç aldı. Galatasaray, Mariano için İspanyol kulübüne 4.4 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

ANLAŞMA 3 YILLIK

Mariano'nun önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Brezilyalı sağ bek ile 3 yıllığına anlaşıldığı kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon Sevilla'ya 43 maça çıkan Mariano, 4 asist yapmıştı. Başarılı oyuncu, teknik direktör Igor Tudor'un sağ bek için istediği alternatifler arasında üst sıralarda yer alıyordu.

Kaynak: haberinburada