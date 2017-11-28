GALATASARAY SİVAS BELEDİYESPOR'U 5-1 MAĞLUP ETTİ
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Galatasaray, sahasında Sivas Belediyespor'u 5-1 mağlup etti.
Karşılaşma Sivas Belediyespor'un vuruşuyla başladı.
PERDEYİ YASİN ÖZTEKİN AÇTI
Geçtiğimiz hafta sakatlanan Tolga Ciğerci'nin yerine Aytemiz Alanyaspor karşısında 11'de başlayan ve takımı adına 1 gol kaydeden Yasin Öztekin Sivas Belediyespor karşısında da perdeyi açan isim oldu. 4. dakikada sol kanatta hareketlenen Linnes'in verdiği ara pasta topu önünde bulan Yasin'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
SİVASSPOR BELEDİYESPOR GOLE ÇOK YAKLAŞTI
Dakikalar 33'ü gösterdiğinde sağ kanattan gelişen Sivas Belediyespor atağında Tunay'ın verdiği ara pasta ceza sahası içinde müsait pozisyonda Ozan'ın yaptığı vuruş üstten auta gitti.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca ilk yarı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
İKİNCİ YARIDA GALATASARAY'DA DEĞİŞİKLİK
Galatasaray teknik direktörü Igor Tudor ikinci yarıya değişiklikle başladı. Sarı-Kırmızılıların Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli yerini Emrah Başsan'a bıraktı.
EMRAH BAŞSAN FARKI 2 YAPTI
Karşılaşmanın 70. dakikasında ceza sahası içinde topla buluşan Sinan Gümüş rakibine çalım attıktan sonra boş pozisyondaki Emrah Başsanı gördü, Emrah da bu pası asiste çevirdi ve durumu 2-0'a getirdi.
YASİN ÖZTEKİN YİNE SAHNEDE
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Yasin Öztekin Sivas Belediyespor karşısında farkı 3'e çıkardı. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Yasin sağ ayağının içiyle uzak köşeye düzgün bir vuruş yaptı ve topu ağlara gönderdi.
SİVAS BELEDİYESPOR GOLÜ BULDU
Mücadelenin 79. dakikasında hızlı gelişen Sivas Belediyespor atağında Ahmet'in arka direğe ortasında Sinan Akaydın mükemmel yükseldi ve düzgün bir vuruşla farkı ikiye indiren golü kaydetti: 3-1.
SİNAN GÜMÜŞ İLE FARK YENİDEN 3'E ÇIKTI
Karşılaşmanın 87. dakikasında defansın arkasına atılan topa hareketlenen Sinan Gümüş sert ve düzgün vuruşuyla durumu 4-1 yaptı.
EREN DERDİYOK SKORU BELİRLEDİ
Karşılaşmanın 90. dakikasında Eren Derdiyok takımı adına 5. golü kaydetti ve mücadelenin skorunu da belirlemiş oldu: 5-1.
Kaynak: haberinburada
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