Galatasaray, dün oynanan Trabzonspor maçında skorboarda yansıyan 'şampiyonların kupası müzesinde olur' yazılı gönderme ile ilgili açıklamada bulundu. Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi.

"HEDEFİMİZ KÜÇÜK DÜŞÜRMEK DEĞİL"

"Trabzonspor müsabakası sonrası kupalarla ilgili yanlış anlaşılmalara neden olan skorboard tanıtım görseli ile ilgili yapılan inceleme ve alınan savunmalar sonucunda;

Tanıtımın rakip takım ya da camiaları küçük düşürme hedefi olmadan stadımızdaki ilk maçta yayınlanmak üzere öngörülmüş bir çalışma olduğu tespit edilmiştir.

Ancak bu yayını hazırlayan ilgililer, daha dikkatli olmaları konusunda uyarılmışlardır.

"GALATASARAY TÜM KULÜPLERE SAYGILIDIR"

Türk sporunda centilmenliği öne alan,"Rakibe Saygı-Kendine Saygı" prensibiyle hareket eden Galatasaray Camiası kendine ve rakip takımlara karşı her zaman saygılıdır.

En büyük ve en değerli varlığımız taraftarımız, teknik, idari, profesyonel kadrolarımız ile bütünlük ve beraberlik içinde, hak ettiğimiz şampiyonluk yürüyüşlerimiz ilelebet devam edecektir."

Kaynak: haberinburada