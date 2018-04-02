GALATASARAY, SKORBORD KRİZİNE NOKTAYI KOYDU: ÇALIŞANLARI UYARDIK
Galatasaray, dün TT Stadyumu'nda oynanan Trabzonspor maçında skorboarda yansıyan görüntülerle ilgili kişilerin uyarıldığını açıkladı.
Galatasaray, dün oynanan Trabzonspor maçında skorboarda yansıyan 'şampiyonların kupası müzesinde olur' yazılı gönderme ile ilgili açıklamada bulundu. Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi.
"HEDEFİMİZ KÜÇÜK DÜŞÜRMEK DEĞİL"
"Trabzonspor müsabakası sonrası kupalarla ilgili yanlış anlaşılmalara neden olan skorboard tanıtım görseli ile ilgili yapılan inceleme ve alınan savunmalar sonucunda;
Tanıtımın rakip takım ya da camiaları küçük düşürme hedefi olmadan stadımızdaki ilk maçta yayınlanmak üzere öngörülmüş bir çalışma olduğu tespit edilmiştir.
Ancak bu yayını hazırlayan ilgililer, daha dikkatli olmaları konusunda uyarılmışlardır.
"GALATASARAY TÜM KULÜPLERE SAYGILIDIR"
Türk sporunda centilmenliği öne alan,"Rakibe Saygı-Kendine Saygı" prensibiyle hareket eden Galatasaray Camiası kendine ve rakip takımlara karşı her zaman saygılıdır.
En büyük ve en değerli varlığımız taraftarımız, teknik, idari, profesyonel kadrolarımız ile bütünlük ve beraberlik içinde, hak ettiğimiz şampiyonluk yürüyüşlerimiz ilelebet devam edecektir."
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Sevgilisini Öldüren Azeri Kadın: Oğlumun Boğduğunu Duyunca Bıçakladım
- Afrin Şehidinin Son Sözü Yürek Yaktı: Siz De Cenazeme Gelirsiniz!
- Mucize Kurtuluş! 5 Yaşındaki Çocuk Cipin Altından Sağ Çıktı
- Son Dakika! Türk İş, 1 Mayıs'ı Hatay'da Kutlama Kararı Aldı
- Yargıtay Balkon Korkuluk Demirleri İçin Karar Verdi: Sökülecek
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar