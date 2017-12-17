GALATASARAY, SNEİJDER'İN TAKIMA DÖNME İSTEĞİNİ REDDETTİ
Galatasaray, Fransız ekibi Nice'te mutsuz olan Sneijder'in takıma dönme isteğini reddetti.
Galatasaray'da Sneijder'in geri döneceği iddiaları gündemde yer alırken Tudor kararını verdi. Sneijder'in menajerinden gelen, "dönmek istiyor" mesajına Tudor'dan olumsuz yanıt geldi. Cenk Ergün kendisine gelen bu teklifi Başkan Dursun Özbek'le paylaşırken, Tudor'a da duyurdu.
Hırvat teknik adam ise, "Nice'te kadroya bile giremeyen bir Sneijder'in bize herhangi bir faydası olabileceğini düşünen çıkar mı acaba?" diyerek köprüleri attı.
"BONSERVİS DE ÖDEMEZSİNİZ"
Menajer Guido Albers'in Galatasaraylı yöneticileri de arayarak, "Sneijder, Nice'te mutsuz. İsterseniz geri dönebilir" mesajını ilettiği iddia edilmişti. Albers'in transfer halinde Nice'in herhangi bir bonservis bedeli talep etmeyeceği garantisini de verdiği kaydedildi. Sneijder'in sözleşmesinde, Türkiye'de Galatasaray'dan başka bir takıma gitmesi halinde '15 milyon euro tazminat öder' maddesi yer alıyor.
GALATASARAY'DA 8 KUPA ALDI
Sneijder, 4.5 sezon forma giydiği Galatasaray'da 175 maçta 46 gol atarken bir o kadar da asist gerçekleştirdi. 2 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası zaferi yaşayan yıldız, TFF Süper Kupa'yı da 3 kez kaldırdı.
Kaynak: haberinburada
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