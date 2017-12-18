GALATASARAY SOYUNMA ODASINDA KAVGA ÇIKTI
Beyaz TV, Galatasaray Teknik Direktörü Tudor ile Maicon'un soyunma odasında kafa kafaya geldiğini, bunun ardından Maicon'un 2. yarıya çıkmadığını iddia etti.
Yeni Malatyaspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Galatasaray'da sular durulmuyor.
Yeni Malatya Stadı'ndaki maçın devre arasında soyunma odasında Tudor'la Maicon arasında kavga çıktığı öne sürüldü. Hırvat teknik adam karşılaşmanın devre arasında Maicon'u kenara alıp Rodrigues'i oyuna sokmuştu.
KAVGA ETTİKLERİ İÇİN 2. YARIYA ÇIKARMADI
Değişikliğin arkasında soyunma odasında teknik direktör Igor Tudor'la Maicon'un ettiği kavganın yattığı iddia edildi. Beyaz TV'nin haberine göre, soyunma odasına girilirken Igor Tudor soluğu Maicon'un yanında aldı.
Gollerden dolayı kendisine tepki gösteren Tudor'la kafa kafaya gelen Maicon'u araya giren Muslera sakinleştirdi.
Kaynak: haberinburada
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