GALATASARAY TARAFTARINDAN ALKIŞ TOPLAYAN PANKART
Galatasaraylı taraftarlar, Ülker Stadyumu'nda "Çanakkale Ruhu Afrin'de" pankartı açtı, sarı lacivertli taraftarlardan alkışlı destek geldi.
Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe ile Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak karşılaşma öncesinde kendilerine ayrılan bölümde Afrin pankartı açtı.
SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Sarı kırmızılıların pankartı Fenerbahçe tribünlerinden de alkış aldı. Çanakkale Ruhu Afrin'de yazılı pankart sosyal medyada da büyük ilgi gördü.
Kaynak: haberinburada
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