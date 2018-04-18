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Galatasaray taraftarından Latovlevici'ye büyük tepki

GALATASARAY TARAFTARINDAN LATOVLEVİCİ'YE BÜYÜK TEPKİ

Galatasaray'ın Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynadığı maçta Latovlevici yine büyük tepki çekti.

Tarih : 18 Nisan 2018, 23:00
Puan Ver : Galatasaray Taraftarından Latovlevici'ye Büyük Tepki(8/10)4

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynadığı maçta taraftar yine Latovlevici'ye tepki gösterdi.

TARAFTAR ISLIKLA PROTESTO ETTİ

Maça kötü başlayan Galatasaray'da, 40. dakikada Latovlevici etkili olabilecek bir hücumda kaleyi düşündü. Latovlevici'nin şutu çok kötü bir şekilde auta gitti. Galatasaray taraftarın bu şutun ardından Latovlevici'yi ıslıklarla protesto etti.

Galatasaray taraftarı, daha önce Latovlevici'yi bazı maçlarda protesto etmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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