GALATASARAY TARAFTARINDAN LATOVLEVİCİ'YE BÜYÜK TEPKİ
Galatasaray'ın Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynadığı maçta Latovlevici yine büyük tepki çekti.
Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynadığı maçta taraftar yine Latovlevici'ye tepki gösterdi.
TARAFTAR ISLIKLA PROTESTO ETTİ
Maça kötü başlayan Galatasaray'da, 40. dakikada Latovlevici etkili olabilecek bir hücumda kaleyi düşündü. Latovlevici'nin şutu çok kötü bir şekilde auta gitti. Galatasaray taraftarın bu şutun ardından Latovlevici'yi ıslıklarla protesto etti.
Galatasaray taraftarı, daha önce Latovlevici'yi bazı maçlarda protesto etmişti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Yaş Farkı 53! Oğlunun Cenazesinde Tanıştığı Genç İle Evlendi
- Trump, Twitter'dan Doğruladı: Pompeo, Kuzey Kore Lideri Kim İle Görüştü
- Irak 300'ü Aşkın Kişiyi Deaş'a Üyelikten İdama Mahkum Etti
- Öğrencilere Cep Telefonu İle Kopya Veren Öğretmen Yakalandı
- İnternetteki Çocuk İstismarı Görüntülerindeki Korkutucu Artış
Bu Haberle İlgili Yorumlar