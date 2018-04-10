Survivor'da Adaya Veda Eden İsim Belli Oldu!
Börü Dizisi Çarşamba Günü Final Bölümüyle İzleyicinin Karşısında Olacak
Galatasaray Taraftarından Mesaj: Arda Turan, Ali Sami Yen'e Nasıl Gelecek
Villarreal Sahasında Athletic Bilboa'ya 3-1 Mağlup Oldu
Gribal Enfeksiyon Nedeniyle Hastaneye Kaldırılan Bakan Eroğlu Taburcu Edildi
Ümit Özat Olay Sözler: Babama Karşı Oynasam Yenmek İsterim
Belediye Başkanını Silahla Yaralayan Saldırgan İkinci Duruşmada Serbest Bırakıldı
Şırnak'ta 4 Pkk'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Fbı Trump'ın Avukatı Michael Cohen'in Ofisini Bastı
Rıdvan Dilmen Sert Çıkıştı: Bu Sene Şampiyon Olmayanı Döverler
Tübitak'ın Reddettiği Liselilere Harvard'dan Davet İddiasına Cevap: Kalan Projeler Başarısız Değil
Suriye Toplantısında Abd'den Rest: Karar Ne Olursa Olsun Vuracağız!
Rusya'dan Batı'ya Sert Çıkış: Bize Karşı Cepheleşme Politikası İzliyorlar
Beşiktaşlı Ricardo Quaresma, Gençlerbirliği Golüne Sevindi
Abd Gemileri Suriye'ye Yöneldi, Rus Jetleri Anında Havalandı!
Teröristlerin 3 Katlı Mağarası Yerle Bir Edildi
Esrar Yiyen Koyunlar Köyün Altını Üstüne Getirdi
Dünyanın Gözü New York'ta! Bmgk, Kimyasal Saldırıyı Görüşüyor
Muharrem İnce Yine Kazan Kaldırdı: Afrin'e Aday Gösterilirsem Şaşırmam
Beyaz Saray'dan Kimyasal Saldırıyla İlgili Rusya'ya Suçlama: Sözünde Durmadı

Galatasaray Taraftarından Mesaj: Arda Turan, Ali Sami Yen'e Nasıl Gelecek

GALATASARAY TARAFTARINDAN MESAJ: ARDA TURAN, ALİ SAMİ YEN'E NASIL GELECEK

Galatasaray'a destek vermek için havalimanına giden taraftarlar, haftaya oynanacak olan Başakşehir maçı öncesi için Arda Turan'a mesaj gönderdi: Arda Turan, Ali Sami Yen'e nasıl gelecek?

Tarih : 10 Nisan 2018, 01:30
Puan Ver : Galatasaray Taraftarından Mesaj: Arda Turan, Ali Sami Yen'e Nasıl Gelecek(5/10)1

Galatasaray taraftarları, Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olan takımlarını desteklemek amacıyla Atatürk Havalimanı'nda toplandı.

"ALİ SAMİ YEN'E NASIL GELECEK?"

Haftaya oynanacak Başakşehir maçı sebebiyle Arda Turan'a mesaj gönderen Galatasaray taraftarları, "Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek? Arda Sami Yen'e nasıl gelecek?" şeklinde tezahüratta bulundu.

"NİYE KIZIYORLAR?"

Sinan Engin ise taraftarların tezahüratına canlı yayında tepki gösterdi. Engin, "Arda Turan'ın Galatasaray'a ne yaptığı anlamıyorum. Giderken para kazandırdı. Niye Arda'ya kızıyorlar? Galatasaray geri istemedi." ifadelerini kullandı.

Galatasaray, Süper Lig'de bu hafta liderlik koltuğunu kaptırdığı Başakşehir'i konuk edecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Galatasaray  Taraftarından  Mesaj  Arda  Turan  Ali  Sami  Yen  E  Nasıl  Gelecek  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER