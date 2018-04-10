GALATASARAY TARAFTARINDAN MESAJ: ARDA TURAN, ALİ SAMİ YEN'E NASIL GELECEK
Galatasaray'a destek vermek için havalimanına giden taraftarlar, haftaya oynanacak olan Başakşehir maçı öncesi için Arda Turan'a mesaj gönderdi: Arda Turan, Ali Sami Yen'e nasıl gelecek?
Galatasaray taraftarları, Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olan takımlarını desteklemek amacıyla Atatürk Havalimanı'nda toplandı.
"ALİ SAMİ YEN'E NASIL GELECEK?"
Haftaya oynanacak Başakşehir maçı sebebiyle Arda Turan'a mesaj gönderen Galatasaray taraftarları, "Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek? Arda Sami Yen'e nasıl gelecek?" şeklinde tezahüratta bulundu.
"NİYE KIZIYORLAR?"
Sinan Engin ise taraftarların tezahüratına canlı yayında tepki gösterdi. Engin, "Arda Turan'ın Galatasaray'a ne yaptığı anlamıyorum. Giderken para kazandırdı. Niye Arda'ya kızıyorlar? Galatasaray geri istemedi." ifadelerini kullandı.
Galatasaray, Süper Lig'de bu hafta liderlik koltuğunu kaptırdığı Başakşehir'i konuk edecek.
Kaynak: haberinburada
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